Impulsan una ley para garantizar el derecho a la comunicación de niños en hogares convivenciales o procesos de adopción
El expediente presentado en la Legislatura bonaerense abarca a menores de hasta 18 años separados de su familia de origen. Se enmarca en las leyes de protección integral y tiene como eje el interés superior del niño.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires propone establecer una estrategia integral para garantizar el derecho a la comunicación entre niños y adolescentes que se encuentren alojados en hogares convivenciales o al cuidado de familias de abrigo y aquellas personas con las que hayan mantenido un vínculo estable y continuo.
De acuerdo con el artículo 1° de la iniciativa parlamentaria, la normativa se encuadra en los lineamientos de la Ley Nacional Nº26.061 y de la Ley Provincial Nº13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, apuntando a resguardar los lazos afectivos significativos durante el tránsito por dispositivos institucionales o familiares alternativos.
Según establece el texto en su artículo 2°, el régimen proyectado será aplicable a todas las personas desde su nacimiento y hasta los 18 años que atraviesen una medida de protección excepcional de derechos que implique la separación de su familia de origen. La cobertura contempla tres instancias específicas: durante la vigencia de la medida de abrigo en hogares convivenciales o familias cuidadoras, a lo largo del período en que se encuentre declarada la situación de adoptabilidad, y con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva de adopción.
Asimismo, el artículo 3° del proyecto fija los criterios que deberán regir la vinculación comunicacional entre los menores y sus referentes afectivos estables, estableciendo en primer término el principio del interés superior del niño o adolescente como pauta obligatoria de interpretación y aplicación.