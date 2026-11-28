Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires propone establecer una estrategia integral para garantizar el derecho a la comunicación entre niños y adolescentes que se encuentren alojados en hogares convivenciales o al cuidado de familias de abrigo y aquellas personas con las que hayan mantenido un vínculo estable y continuo.

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De acuerdo con el artículo 1° de la iniciativa parlamentaria, la normativa se encuadra en los lineamientos de la Ley Nacional Nº26.061 y de la Ley Provincial Nº13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, apuntando a resguardar los lazos afectivos significativos durante el tránsito por dispositivos institucionales o familiares alternativos.

Según establece el texto en su artículo 2°, el régimen proyectado será aplicable a todas las personas desde su nacimiento y hasta los 18 años que atraviesen una medida de protección excepcional de derechos que implique la separación de su familia de origen. La cobertura contempla tres instancias específicas: durante la vigencia de la medida de abrigo en hogares convivenciales o familias cuidadoras, a lo largo del período en que se encuentre declarada la situación de adoptabilidad, y con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva de adopción.

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Asimismo, el artículo 3° del proyecto fija los criterios que deberán regir la vinculación comunicacional entre los menores y sus referentes afectivos estables, estableciendo en primer término el principio del interés superior del niño o adolescente como pauta obligatoria de interpretación y aplicación.

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