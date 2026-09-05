Desde el sector de guardavidas cuestionaron las declaraciones de la Cámara de Balnearios y Afines de Santa Clara, que habían señalado al costo del servicio de salvamento como el principal factor en la estructura de tarifas de la temporada 2026/2027 en Mar del Plata y la región.

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Fuentes consultadas por El Marplatense rechazaron esa postura y afirmaron que las expresiones empresariales se encuentran “lejos de la realidad y de la verdad”. Según indicaron, los concesionarios no abonan la totalidad del operativo de seguridad en playa, sino únicamente el módulo correspondiente al servicio, cuyo valor se actualiza de forma anual según la categoría del trabajador, desde la categoría inicial 1 hasta la categoría 6.

También explicaron que, una vez alcanzada la categoría máxima, los incrementos posteriores no son absorbidos por el sector privado. En ese sentido, sostuvieron: “De acá a futuro lo vamos a pagar nosotros. O sea, lo va a pagar el marplatense, no lo va a pagar el concesionario como dice”.

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En el mismo planteo, desde la Federación señalaron que el esquema vigente termina favoreciendo a los balnearios al trasladar parte de los costos estructurales del sistema de seguridad en playa. En este sentido, remarcaron que “el negocio más grande fue sacarse a los guardavidas de encima con 25-30 años de antigüedad” y cuestionaron que la versión empresarial no refleja el funcionamiento real del sistema.

En el marco de la difusión de las tarifas para la temporada de verano 2026/2027 en Mar del Plata y la región, desde la Cámara de Balnearios y Afines de Santa Clara habían expresado su preocupación por el incremento de los costos operativos del sector y señalaron que “el principal problema son los guardavidas”.

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