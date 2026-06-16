El Banco Mundial aprobó hoy una garantía por USD 2000 millones para Argentina, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento privado, reducir costos de deuda y acercar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, en una estrategia coordinada con el Ministerio de Economía.

Ads

El esquema, que incluye la participación de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, cubrirá el 95% de los pagos del servicio de un nuevo préstamo comercial. Esto permitirá mejorar las condiciones de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública.

El crédito tendrá un plazo de seis años, con tres años de gracia, y se enmarca en un programa orientado a movilizar capital privado, impulsar inversiones en infraestructura, fomentar la competencia y mejorar el clima de negocios.

Desde el organismo, la vicepresidente para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, destacó que “esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles”.

Puede interesarte

En paralelo, la funcionaria mantendrá una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en la implementación del esquema y su articulación con el programa económico vigente.

Ads

El respaldo del Banco Mundial se produce en un contexto de mejora en los indicadores financieros, con una caída del riesgo país y una suba en la calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s, factores que reavivaron las expectativas de una eventual emisión de deuda en el mercado internacional.

Según analistas, esta herramienta puede abrir una ventana de oportunidad para que el Gobierno acceda a financiamiento externo en mejores condiciones, aunque hasta el momento la estrategia oficial se mantiene cautelosa a la espera de una mayor reducción en los costos.

El esquema forma parte del programa financiero acordado con el Fondo Monetario Internacional, que incluye metas vinculadas a la acumulación de reservas y el cierre del financiamiento para 2026. En ese marco, el viceministro José Luis Daza ya había anticipado la utilización de garantías de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y el CAF.

Ads

Puede interesarte

Además, desde MIGA, el vicepresidente de Operaciones, Junaid Kamal Ahmad, remarcó que la operación busca atraer inversiones y mejorar las condiciones económicas en el país, mediante una estructura que reduce riesgos y optimiza el uso de recursos.

El avance en estas garantías marca un paso clave dentro de la estrategia de financiamiento externo del Gobierno argentino, que continuará en los próximos días con nuevas gestiones ante otros organismos internacionales.

Con información de Infobae