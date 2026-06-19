Un hombre de 54 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Séptima, tras intentar sustraer elementos del interior de una camioneta estacionada en inmediaciones del barrio Zacagnini.

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Según informaron fuentes policiales, la rápida intervención permitió interceptar al sospechoso y recuperar la totalidad de los objetos sustraídos de la camioneta estacionada en Félix U. Camet y Caseros, evitando que se concretara el ilícito.

Los elementos recuperados consistían en una mochila con prendas de vestir, una billetera de cuero y un cargador para dispositivo electrónico, los cuales fueron reconocidos posteriormente por sus propietarios.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Leandro Arévalo, quien dispuso la notificación de formación de causa por el delito de tentativa de robo, el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 y su comparecencia en sede judicial.

Finalmente, los efectos recuperados fueron restituidos a sus dueños, dos hombres de 33 y 37 años.

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