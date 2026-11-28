El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) presentó una acción de amparo para frenar la desregulación de la dirección técnica de empresas dedicadas a la fabricación, importación y comercialización de productos biomédicos, impulsada por el Gobierno nacional.

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La medida cuestionada corresponde a la Resolución 1742/2026 del Ministerio de Salud, publicada el viernes en el Boletín Oficial y cuya entrada en vigencia se estableció para este sábado 28 de noviembre.

La normativa elimina la exclusividad de los farmacéuticos para ejercer la dirección técnica de determinados establecimientos del sector y permite que otros profesionales universitarios ocupen esos cargos, siempre que cuenten con formación y competencias acordes.

Desde el Gobierno justificaron la decisión en la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y adaptar las regulaciones a los avances tecnológicos de la industria.

Sin embargo, la entidad sindical manifestó su preocupación por las posibles consecuencias sanitarias de la modificación. En particular, señaló que productos como jeringas, agujas, guías de suero y materiales quirúrgicos requieren estrictos mecanismos de control, esterilización y trazabilidad.

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A los cuestionamientos sanitarios se suma la preocupación por el impacto laboral. El gremio advirtió que la posibilidad de reemplazar a los actuales directores técnicos podría derivar en la precarización de las condiciones de contratación y la pérdida de puestos de trabajo.

En este contexto, la organización solicitó una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de la resolución, además de pedir que se declare su inconstitucionalidad y nulidad.

La presentación quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 6, a cargo del juez Enrique Valerio Lavié Pico, quien deberá evaluar el planteo sindical.

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Cabe destacar que la nueva disposición no elimina la obligatoriedad de contar con un director técnico, sino que amplía el universo de profesionales habilitados para desempeñar esa función.

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