Empieza el Mundial Junior con presencia marplatense
Este sábado en El Salvador comenzarán los ISA World Junior Surfing Championship con una nutrida participación local en la Selección Nacional.
Este sábado en El Salvador comenzarán los ISA World Junior Surfing Championship con una nutrida participación local en la Selección Nacional.
En Chapadmalal, diferentes categorías confluyeron en uno de los eventos de la temporada para el deporte de la tabla.
Desde el miércoles se disputa el Quiksilver & Roxy Pro para ver quiénes se coronan en Hombres y Mujeres. Esta quinta y última fecha será en el balneario Honu Beach.
En Chapadmalal hubo torneo top con surfistas entre 13 y 66 años y varias personalidades. Testimonios y anécdotas tras un evento con mucha onda que terminó con el glamour de la luz de la luna..
Este lunes será la segunda edición del Full Moon Quiksilver Sessions en Chapadmalal. Toda la información para presenciar un show y el más alto nivel en la capital del surf nacional.
El flamante finalista del Mundial Junior de Surf habló desde El Salvador con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el tercer puesto que obtuvo en categoría U16.
Franco Radziunas repitió el título a los 21 años y Cocó Cianciarulo ganó por primera vez a los 20. Sus sensaciones. Todo lo que pasó en el Quiksilver La Paloma.
Thiago Passeri, Juan García Mata, Lautaro Rojas y Victoria Muñoz Larreta siguen compitiendo en el tramo final del Mundial Junior de El Salvador.
En una intensa jornada de actividad por la Ronda 2 de los ISA World Junior Surfing Championship hay todavía 7 surfistas que siguen en el Main Event.
Comenzó el World Junior Surfing Championship en El Salvador donde hubo competencia para las categorías Sub-18 masculina y Sub-16 femenina.
El surfista marplatense Franco Radziunas fue segundo en el QS 5000 de Saquarema y se posicionó de una forma distinta a nivel continental: "darme cuenta que puedo estar entre los mejores es algo muy bueno", expresó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9)
Franco Radziunas y Victoria Muñoz Larreta se quedaron con el Rip Curl Pro, un clásico de Semana Santa