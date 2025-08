Argentina cerró una destacada participación en los XVIII Juegos Panamericanos de Surf disputados en Guatemala, al quedarse con la medalla de Bronce en la clasificación general por equipos. El certamen, organizado por la Federación Panamericana de Surf (PASA), reunió a 16 países y fue una verdadera fiesta del deporte oceánico continental.

Con un total de 12.353 puntos, el equipo argentino se ubicó en el tercer escalón del podio, por detrás de Perú, que dominó ampliamente la competencia con 13.936 puntos, y Puerto Rico, que sumó 12.855 gracias a su fuerte desempeño en las disciplinas de SUP Surf y Carreras. Brasil quedó fuera del podio, en la cuarta posición, pese a obtener 11 medallas.

Entre los deportistas que representaron al país, se destacó la labor de los marplatenses Alma Coletta Spada y Thiago Passeri, quienes sumaron puntos claves para el equipo nacional.

En el caso de Coletta Spada, obtuvo medalla de Cobre en la Carrera SUP Femenina, una disciplina de gran exigencia física donde la argentina demostró resistencia y técnica para colocarse entre las cuatro mejores del continente. A su vez, fue parte fundamental de la sumatoria general que colocó a Argentina entre las potencias del torneo.

Por su parte, Thiago Passeri, uno de los talentos emergentes del surf marplatense, alcanzó la final en la categoría Junior masculina, que fue considerada como evento de exhibición. El joven rider finalizó en el cuarto puesto entre los mejores surfistas juveniles del continente, consolidando su proyección internacional y dejando en claro el nivel de la cantera local. Además, le sumó una semifinal en la categoría Shortboard Mayores.

La delegación argentina también sumó medallas importantes en otras especialidades, como las Platas de Lucía Cosoleto (SUP Surf Femenino) y Juliette Duhaime (Carrera SUP Femenina) mientras que Matías Maturano (Longboard Masculino) y Franco Faccin en SUP Surf Masculino, aportaron bronces. Estos resultados permitieron a Argentina posicionarse entre los tres mejores países del continente, superando a potencias históricas como Brasil y Chile.

Desde la organización destacaron el compromiso de todos los equipos participantes y el espíritu de camaradería entre las delegaciones. “Estos juegos no solo celebraron la excelencia atlética, sino que también fortalecieron los lazos entre naciones”, expresó PASA en su comunicado oficial.

El cuerpo técnico argentino, netamente marplatense con Martín Iatauro, Natalia de la Lama y Juan Baldino

Para Argentina, la medalla de Bronce por equipos es un logro significativo y refuerza el crecimiento del surf nacional, especialmente en ciudades como Mar del Plata, que siguen nutriendo a las selecciones con atletas de proyección internacional como Coletta Spada y Passeri.

El ranking final por equipos es el siguiente:

1. Perú: 13936 puntos (Medalla de Oro)

2. Puerto Rico: 12855 puntos (Medalla de Plata)

3. Argentina: 12353 puntos (Medalla de Bronce)

4. Brasil: 10430 puntos (Medalla de Cobre)

5. Panamá: 10051 puntos

6. Guatemala: 9241 puntos

7. Chile: 9066 puntos

8. Costa Rica: 6990 puntos

9. Venezuela: 6370 puntos

10. Ecuador: 4730 puntos

11. Colombia: 4651 puntos

12. México: 4280 puntos

13. Uruguay: 4015 puntos

14. El Salvador: 3575 puntos

15. Barbados: 1938 puntos

16. Nicaragua: 1710 puntos

Medallero Individual:

Bodyboard Hombres

Oro: Edwin Núñez (PAN)

Plata: Socrates Santana (BRA)

Bronce: Eder Luciano (BRA)

Cobre: Cristopher Bayona (PER)

Bodyboard Mujeres

Oro: Luz Grande (PUR)

Plata: Maira Viana (BRA)

Bronce: Maylla Venturin (BRA)

Cobre: Hannah Saavedra (PER)

Carrera SUP Hombres

Oro: Ricardo Ávila (PUR)

Plata: David Leao (BRA)

Bronce: Itzel Delgado (PER)

Cobre: Rudah Bosi (BRA)

Carrera SUP Mujeres

Oro: Mariecarmen Rivera (PUR)

Plata: Juliette Duhaime (ARG)

Bronce: Jessika Matos (BRA)

Cobre: Alma Coletta (ARG)

SUP Surf Hombres

Oro: Maximilian Torres (PUR)

Plata: Sebastián Gómez (PER)

Bronce: Franco Faccin (ARG)

Cobre: Dave de Armas (PUR)

SUP Surf Mujeres

Oro: Vania Torres (PER)

Plata: Lucía Cosoleto (ARG)

Bronce: Aline Adisaka (BRA)

Cobre: Xiomara Bowen (ECU)

Longboard Hombres

Oro: Ignacio Pignataro (URU)

Plata: Carlos Bahía (BRA)

Bronce: Matías Maturano (ARG)

Cobre: José Manuel Boza (CHI)

Longboard Mujeres

Oro: Rayanne Amaral (BRA)

Plata: Lía Díaz (CRC)

Bronce: Atalanta Batista (BRA)

Cobre: Emilia Huminski (PUR)

Shortboard Hombres

Oro: Álex Suárez (ECU)

Plata: Lucas Pérez del Solar (PER)

Bronce: Reimundo Berry (CHI)

Cobre: Bruce Burgos (ECU)

Shortboard Mujeres

Oro: Sofía Artieda (PER)

Plata: Catalina Zariquiey (PER)

Bronce: Daniella Rosas (PER)

Cobre: Génesis Borja (ECU)

Junior Hombres (categoría de exhibición, no reparte medallas)

1: Romeo Chávez (COL)

2: Reimundo Berry (CHI)

3: Tommaso Layson (BAR)

4: Thiago Passeri (ARG)

Junior Mujeres (categoría de exhibición, no reparte medallas)

1: Maya Mateja (MEX)

2: Ana González (MEX)

3: Kellyani Flores (VEN)

4: Catalina Zariquiey (PER)