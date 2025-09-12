Los ISA World Surfing Games están llegando a su etapa final donde los argentinos necesitan afinar sus técnicas para seguir en competencia. Esta tarde se dieron las primeras eliminaciones en la rama femenina, pero a través del repechaje el resto siguen compitiendo.

El marplatense Franco Radziunas no pudo sostenerse en el Main Event de la competencia y en la Ronda 5, dentro de una batería muy difícil nuevamente, terminó tercero en el Heat donde terminó tercero con 11.6 como puntaje.

Teniendo en cuenta todo lo que pudo avanzar, ahora tendrá que aguardar en el Repechaje 8 buscando seguir en competencia en búsqueda de la competencia. Por esta misma instancia, pero en ronda 5 ya se encuentra Leandro “Lele” Usuna que ganó su batería de la fase anterior con 10.8 y ahora compartirá el Heat con Nacho Gundesen que también está en en carrera aún.

En la rama femenina, fueron eliminadas tanto Victoria Muñoz Larreta como Vera Jarisz. Ambas terminaron en el cuarto puesto de sus respectivas baterías y se transformaron en las primeras eliminadas del torneo. Por su parte, Lucía Indurain fue tercera en la Ronda 4 del cuadro principal y ahora tendrá que continuar en el campeonato pero a través del Repechaje.

Gracias a todo lo que logró avanzar, recién se volvió a presentar en la Ronda 6 de esta instancia tratando de superar cuatro baterías más para llegar a la final mundialista nuevamente, pero no es un trabajo nada sencillo.

A pesar de ello volvió a tener una destacada actuación para ganar su Heat con 10.67 y así quedarse con un lugar en el Repechaje 7 sabiendo que es la única representante nacional en competencia.