ISA World Surfing Games
Radziunas y Gundesen siguen avanzando en los ISA World Surfing Games
"Lele" Usuna, el único sobreviviente en Puerto Rico
Todos en Repechaje y dos eliminadas en los ISA World Surfing Games
Franco Radziunas, el único sobreviviente argentino en El Salvador
Los caballeros a segunda rueda en Puerto Rico
Todos los argentinos están en Repechaje
Usuna y Radziunas siguen por cuadro principal en los ISA World Surfing Games
Los marplatenses Leandro Usuna y Franco Radziunas siguen en cuadro principal en El Salvador al igual que Lucía Indurain y Victoria Muñoz Larreta en damas. Por repechaje, competirán Jarisz y Gundesen,
Ornella Pellizzari avanza en Arecibo
En una jornada donde se terminó de completar la jornada 1 de Repechaje tanto para damas como para caballeros en los ISA World Surfing Games, la única argentina que entró en acción fue la marplatense que ganó su batería y se metió en Ronda 2. Mañana vuelven a competir todos.
Franco Radziunas sigue por el Main Event en los ISA World Surfing Games
El surfista marplatense es el único en la rama masculina que sigue en el cuadro principal, mientras que "Lele" Usuna cayó a repechaje donde también estaba Nacho Gundesen. Los resultados en damas.
Bronce argentino en la Aloha Cup
El equipo nacional finalizó su participación dentro de los ISA World Surfing Games ganando la medalla de bronce en la Aloha Cup que siempre es otro objetivo importante. Dentro del equipo nacional estuvieron los marplatenses Leandro Usuna, Santiago Muñiz, Ignacio Gundesen y Ornella Pellizari.
Los ISA World Surfing Games avanzan en USA
Con dos marplatenses todavía en cuadro principal, se siguen desarrollando los ISA World Surfing Games en la mítica playa de Huntington Beach, Estados Unidos. Santiago Muñiz e Ignacio Gundesen están en Main Event mientras que “Lele” Usuna y Ornella Pellizari pasaron a Repechaje.
Gran jornada de Usuna y Gundesen en El Salvador
Los marplatenses Leandro Usuna e Ignacio Gundesen tuvieron un intenso día de actividad donde avanzaron dos rondas de repechaje para ubicarse en la cuarta instancia. Además, mañana se sumará Santiago Muñiz, Ornella Pellizzari y Josefina Ané que están en la misma ronda y no tuvieron acción hoy.
Martín Iatauro: “Sabemos como competir y la estrategia que utilizaremos”
El entrenador de la Selección Argentina de Surf habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) acerca de los 15 días que tuvieron de preparación en El Salvador, la sede de los ISA World Surfing Games que se disputarán desde el 29 de mayo y serán la última posibilidad de clasificación a Tokio 2021.