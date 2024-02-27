Ornella Pellizzari avanza en Arecibo

En una jornada donde se terminó de completar la jornada 1 de Repechaje tanto para damas como para caballeros en los ISA World Surfing Games, la única argentina que entró en acción fue la marplatense que ganó su batería y se metió en Ronda 2. Mañana vuelven a competir todos.