Se desarrolló una nueva jornada de los ISA World Surfing Games en El Salvador y donde los surfistas marplatenses que están en la Selección Argentina tuvieron buenos desempeños. Es más, todavía no hubo deportistas fuera de competencia y todos siguen con chances de avanzar.

El más destacado sigue siendo Franco Radziunas que logró avanzar una ronda más por el Main Event. Esta vez pasó a la Ronda 4 ganando su batería gracias a un puntaje de 12.83 y dentro de un Heat de altos puntajes donde debió apelar a lo mejor de su repertorio para seguir avanzando. Sigue siendo el único argentino en competencia principal del evento.

El otro representante marplatense que vio acción fue Ignacio “Nacho” Gundesen que se presentó por el Repechaje y también pudo ganar su batería gracias a una puntuación de 11.6 y sigue en carrera pero por el camino más largo donde está esperando “Lele” Usuna también en la ronda 4 de la reválida.

Entre las damas, Lucía Indurain es la única que sigue avanzando. La miramarense Lucía Indurain logró avanzar hoy en la Ronda 3 del Main Event (13.57) para quedarse dentro del Main Event; mientras que Victoria Muñoz Larreta fue tercera en su batería y cayó a la ronda 4 del Repechaje donde también pudo avanzar hoy Vera Jarisz luego de terminar segunda en su Heat de hoy (10.77).

La actividad seguirá mañana acortando la cantidad de participantes en la resolución del evento, pero todavía con todos los argentinos en competencia.

