Franco Radziunas

Ocho marplatenses nominados a los Olimpia 2021

Se dieron a conocer las ternas de los Premios Olimpia que volverán a entregarse en base al trabajo de los deportistas en el 2020 y en el 2021. La ceremonia se realizará el 14 de diciembre próximo en Pilar y estarán Florencia Borelli, Emiliano Martínez, Guido Buscaglia, Matías De Andrade, Facundo Nov