Franco Radziunas terminó 9° en los ISA World Surfing Games
El marplatense Franco Radziunas llegó hasta la Ronda 9 del Repechaje en el torneo de El Salvador y fue el mejor argentino.
El marplatense Franco Radziunas llegó hasta la Ronda 9 del Repechaje en el torneo de El Salvador y fue el mejor argentino.
En una gala que se realizó este viernes por la noche, ocho deportistas de Mar del Plata, cuatro de ellos olímpicos en París, fueron destacados por su labor en el 2024.
La marplatense se metió entre las ocho mejores de la especialidad Longboard en los Panamericanos de Surf de Lima. Además, comenzó la actividad para Leandro Usuna y Franco Radziunas.
Franco Radziunas repitió el título a los 21 años y Cocó Cianciarulo ganó por primera vez a los 20. Sus sensaciones. Todo lo que pasó en el Quiksilver La Paloma.
El surfista marplatense Franco Radziunas fue segundo en el QS 5000 de Saquarema y se posicionó de una forma distinta a nivel continental: "darme cuenta que puedo estar entre los mejores es algo muy bueno", expresó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9)
Se dieron a conocer las ternas de los Premios Olimpia que volverán a entregarse en base al trabajo de los deportistas en el 2020 y en el 2021. La ceremonia se realizará el 14 de diciembre próximo en Pilar y estarán Florencia Borelli, Emiliano Martínez, Guido Buscaglia, Matías De Andrade, Facundo Nov