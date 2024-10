Los Juegos Panamericanos de Surf en Punta Rocas, Perú están entrando en su tramo final con marplatenses en escena aún y tratando de pelear por el podio a nivel continental que además, les permita dar un paso más hacia los Juegos Panamericanos 2027.

El resultado más destacado del día lo obtuvo Agostina Pellizzari que en la especialidad de Longboard pudo meterse en las semifinales. En la Ronda 2 pudo pasar en el segundo puesto con un puntaje de 6.67 para ubicarse entre las ocho mejores del evento. Este sábado buscará el pasaje a la final en una batería donde competirá con la puertorriqueña Jazmine Dean, la mexicana Coral Bonilla y la colombiana Margarita Conde. También pasó a esa instancia Evenlyn Gontier representando a Argentina.

En la rama masculina, otro de los marplatenses en competencia era Surfiel Gil que culminó cuarto en su batería de cuartos de final y no pudo seguir avanzando en pos del podio. Lo mismo sucedió con el otro argentino, Matías Maturano que fue eliminado en la misma instancia.

En el Shortboard, luego de haber quedado fuera de acción Ornella Pellizzari entre las mujeres, comenzó la acción para los caballeros donde todos los argentinos ganaron sus baterías clasificatorias de Ronda 1. Los marplatenses Franco Radziunas y Leandro Usuna, junto con Joaquín Muñoz Larreta están en la Ronda 2 con la salvedad que “Lele” con 16.40 logró el puntaje más alto de toda la jornada.

Ese sábado seguirá la competencia en las arenas de Lima donde, hasta el momento, no hubo podios argentinos y las mejores colocaciones fueron para la marplatense Alma Coletta en SUP Race y para Lucía Cosoleto en SUP Surf, ambas con un cuarto puesto.