El marplatense Franco Radziunas terminó compitiendo hasta el anteúltimo día en los ISA World Surfing Games que se desarrollan en El Salvador y donde se pudo meter entre los diez mejores de un exigente torneo.

Llegó al sábado sabiendo que era el único argentino que seguía en competencia y tenía la intención de seguir hasta el domingo. Su nivel fue muy parejo a lo largo del torneo y llegó casi hasta las últimas rondas de repechaje, pero terminó ubicado en el 9° puesto.

En una durísima batería del Repechaje 9 tuvo que competir hasta el último segundo de la misma con el marroquí Teva Bouchgua que ganó con un puntaje de 11.66, mientras que el sueco Kian Martin hizo 11.50. Muy cerca de ellos estuvo Radziunas que finalizó el Heat con 11.37 y, por muy poco, no pudo dar un paso en el campeonato.

Ese tercer puesto es el equivalente a un noveno lugar a nivel mundial y 500 puntos para el equipo argentino que también tratará de terminar lo más arriba posible luego de un gran torneo. Cabe destacar que tanto Leandro Usuna como Ignacio Gundesen fueron 22° aportando cada uno 375 puntos.

En damas, Vera Jarisz y Victoria Muñoz Larreta ocuparon el puesto 29 con 340 unidades para la causa nacional, mientras que Lucía Indurain que fue la que más lejos pudo llegar 11° en la general sumándole 475 puntos para el equipo argentino.

