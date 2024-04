Uno de los surfistas argentinos de mejor presente logró la semana pasada el hito más importante de su carrera. Franco Radziunas se quedó con el segundo puesto en el QS 5000 de Saquarema, Brasil y sumó puntos que lo posicionan muy bien para dar otro paso muy importante dentro de su crecimiento.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el marplatense contó una experiencia muy distinta a todo lo que vivió hasta el momento. “Fue increíble. Estuve una semana entera compitiendo en un evento que es el más importante de la región”. Es que los torneos de este nivel, permiten a final de año el ascenso a las denominadas Challenger Series donde clasifican los mejores de la región por acumulación de los cuatro mejores eventos durante el 2024. Una vez ahí, no sólo sube el nivel, sino que se puede clasificar al mejor torneo del mundo: el Championship Tour (CT). “Había ido muy preparado y con posibilidades de tener un buen resultado. Me sentí muy conectado con el mar y confiado. Se me dio, quede segundo por poquito”.

Si bien existía esa confianza, concretar ese segundo puesto, no fue tarea sencilla: “uno siempre se visualiza como ganador, pero es muy difícil, hay muchos atletas y mucho nivel. Era un evento largo porque había categorías Longboard y juveniles por lo que generar la constancia toda la semana es muy difícil. Me sentía muy bien y, a medida que pasaba el evento, tenía más confianza”.

Una vez que pudo salir del agua y subirse al podio, sabía que había dado un paso muy importante en su carrera posicionándose de una forma muy distinta a nivel continental: “definitivamente es lo más importante que me sucedió. Ya había competido a principio del 2023 y había quedado noveno. Es el mejor resultado de mi carrera”.

EL MOMENTO DE CAMBIAR

Franco no venía de un buen cierre de 2023 y esa situación lo potenció para este presente. Hubo un proceso interno que lo capitalizó recién en las playas de Saquarema: “la segunda mitad del año pasado no me sentía bien. En los Panamericanos de Santiago me fue mal, no me conecté. Como en chiste, dije que tenía que cambiar algo. Me mentalicé y tuve este resultado en el primer evento importante. Estoy entendiendo que van de la mano la preparación física y la mental; es algo fundamental y más aún para las competiciones de alto nivel”.

Si hay que hablar de mentalidad positiva y ganadora, su entrenador es una buena fuente de energía para que eso se contagie. Desde pequeño, Radziunas tiene como mentor a Martín Passeri: “me ha pasado muchísimos conocimientos de la competencia y del surf que me han quedado muy marcados. Se siente muy bien saber que todo lo que soñaba de chiquito con entrenamiento, dedicación y ganas de a poco se va empezando a ver y concretarse. Es un camino muy largo y hay que seguir, pero esas primeras apariciones en eventos fuertes mostrando mi potencial se sienten bien”.

Su cabeza está puesta ahora en volver a competir en Brasil dentro de un mes donde tiene otro evento de categoría QS 3000 y buscará más puntos pensando en el 2025: “darme cuenta que puedo estar entre los mejores es algo muy bueno y abre la mente a empezar a ver las competencias desde otro lugar. Trataré de seguir en estos eventos buscando clasificar a los Challengers Series”, anticipó entre objetivo y deseo latente.