Los ISA World Surfing Games siguen con una intensa agenda de baterías día tras día en las rompientes de La Bocana y El Sunzal de El Salvador donde los argentinos fueron quedando en el camino a lo largo del día, pero hubo un sobreviviente.

Ads

El marplatense Franco Radziunas cumplió con otra destacada actuación y desde el Repechaje sigue en competencia para el tramo final del campeonato, pero sabiendo que se viene la parte más difícil.

Después de haber caído ayer desde el Main Event en Ronda 5, tenía la chance de volver a competir en la última instancia que se disputaba en el día que era el Repechaje 8. En esa batería, tuvo una durísima competencia porque a pesar de un buen puntaje con 14.03, terminó en el segundo puesto a una mínima diferencia del tercero. Poco le importó porque llegó al anteúltimo día de acción salvadoreña.

Ads

Este sábado y en una batería de tres integrantes, tendrá que buscar la clasificación ante el sueco Martin Kian y el marroquí Bouchgua Teva.

Puede interesarte

En el inicio del día por el Repechaje 5, Leandro Usuna e Ignacio Gundesen coincidieron en la misma batería eliminatoria, pero terminaron segundo y primero, respectivamente por lo que pasaron a la sexta instancia. Sin embargo, en esa fase fueron cuartos de sus heats y quedaron eliminados de la competencia.

Ads

En las damas, ya eliminadas Victoria Muñoz Larreta y Vera Jarisz, la única que seguía en competencia era Lucía Indurain que ganó su batería de Repechaje 6 con 10.67, pero en la Ronda 7 fue cuarta en su serie y quedó fuera de competencia.

Todas las fichas argentinas están puestas en Radziunas que está haciendo un gran Mundial y quiere ratificarlo en este tramo decisivo.