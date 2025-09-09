Los ISA World Surfing Games han tenido una jornada a media en El Salvador donde el clima no ha acompañado tanto ayer como hoy para que la actividad se pueda desarrollar con normalidad. Aún así, los marplatenses siguen mostrando protagonismo en la competencia.

Por la Ronda 3 del cuadro principal, Franco Radziunas y Leandro Usuna ingresaron en el mismo Heat de clasificación pero los dos no pudieron pasar a la Ronda 4. Sólo el primero pudo hacerlo con una gran tarea que lo llevó a ganar la batería con un puntaje de 11.9; mientras que “Lele” quedó tercero con 9.5 y eso lo obligará a esperar ahora en el Repechaje 4 por su opción de seguir adelante en la competencia.

Cabe recordar que otro de los marplatenses en acción es Ignacio “Nacho” Gundesen que se encuentra en Repechaje 2, pero hace dos días que no ha podido avanzar con la competencia pautada por lo que se mantiene dentro del torneo.

En la rama femenina, la que más actividad sumó fue la gesellina Vera Jarisz que, desde el Repechaje 1 donde quedó primera en su batería con un puntaje de 12.17. Luego en la segunda ronda fue segunda (8.9) y ahora espera para competir mañana en la tercera ronda del repechaje donde viene a buen ritmo.

También en la Ronda 3 pero del cuadro principal, están Victoria Muñoz Larreta y Lucía Indurain que tratarán de seguir por el camino más corto hacia la final mundialista.

