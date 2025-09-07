La acción ya está en marcha en los ISA World Surfing Games que se desarrollan un año más en las rompientes de La Bocana y El Sunzal de El Salvador y donde la participación argentina ha tenido distintos matices.

En el caso de la competencia masculina, los tres representantes de nuestro país tuvieron competencia con clasificación a la segunda ronda para Franco Radziunas. El marplatense ganó su batería inicial con un buen puntaje de 10.17 que le permite ganar en confianza. En segunda ronda también pudo pasar pero en el segundo puesto con 9 puntos detrás del estadounidense Owen Moss.

Leandro “Lele" Usuna logró lo mismo en el Heat 22 logrando un puntaje de 9.34 para dejar atrás al canadiense Platenius y al salvadoreño Monterrosa. En la segunda instancia, fue segundo también en su batería detrás de otro estadounidense Jabe Swierkocki, con 9.83.

El tercer protagonista de esta historia es Ignacio Gundesen que fue segundo en su batería clasificatoria con 11.03 pero no le alcanzó a pesar de ese puntaje para llevarse la victoria parcial. Sin embargo, en la segunda ronda fue cuarto en la serie con 8.16 y a pesar de una puntuación alta; no pudo seguir en el cuadro principal. Ahora tendrá que ir a repechaje, pero empezando por la segunda ronda.

En la rama femenina, la miramarense Lucía Indurain logró el mejor resultado con un primer puesto (9.14) que le permite avanzar a la segunda ronda del Main Event. Por su parte, Victoria Muñoz Larreta tuvo un Heat parejo pero consiguió el segundo lugar que le permite seguir por el cuadro principal de la competencia gracias a un registro de 5.33.

La gesellina Vera Jarisz en tanto, fue tercera en su batería de tres competidoras y será la única por el momento que entrará en repechaje buscando, por el camino más largo volver a competir por el título.

El torneo recién comienza y mañana habrá más series empezando a disputar también la instancia de repechaje y, de poco, sumar rondas del cuadro inicial también.