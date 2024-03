Los ISA World Surfing Games en Arecibo completaron la tercera jornada de actividad con un día dedicado a completar las baterías del Repechaje 1 que quedaron pendientes de ayer y que tenían como protagonista a una de las surfistas más experimentadas de nuestro país.

La marplatense Ornella Pellizzari había sido la única este domingo que no había tenido baterías para disputar y se jugaba todo el lunes teniendo en cuenta que ya en la instancia de repechaje, no hay margen de error y si no se alcanza a quedar entre los dos primeros de la batería, se termina el torneo.

Ahí la experimentada surfista alcanzó un puntaje muy alto de 12.73 para ganar con autoridad la batería que le tocó integrar junto con la irlandesa Ruby Knox (6.03), la colombiana Angelina Decesare (5.60) y la noruega Helle Lovseth (4.90).

Gracias a ese resultado, ya está en la Ronda 2 que se disputará mañana al igual que Vera Jarisz y Lucía Indurain por lo que ninguna tiene margen de error si desean seguir dentro de la competencia.

Cabe recordar que en la rama masculina, también cayeron los tres marplatenses que están en competencia al Repechaje 2 y mañana tanto Leandro Usuna como Santiago Muñiz y Nacho Gundesen tendrán que meterse al agua de la playa “La Marginal” buscando seguir dentro del certamen que otorga las últimas plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024.