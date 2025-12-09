El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) abrió la inscripción para dos actividades gratuitas en la Playa Deportiva de Varese: la Escuela de Surf 2026 y la nueva propuesta Funcional Kids. Ambas están destinadas a chicos, con cupos limitados de 30 personas por grupo.

Ads

La Escuela de Surf comenzará el 6 de enero y se dictará los martes y jueves. De 08:30 a 09:50 será el turno para el grupo de 6 a 9 años, mientras que de 10:10 a 11:30 participarán los de 10 a 13 años. La preinscripción se realiza a través del enlace www.bit.ly/EscuelaSurf2026 hasta este domingo 14.

Para confirmar el cupo, se deberá entregar certificado de aptitud médica y fotocopia del DNI el lunes 15, de 08:00 a 15:00, en las Oficinas de Deporte Social, ubicadas en la Pista de Atletismo Justo E. Román del Parque de los Deportes. Es requisito excluyente saber nadar.

Ads

Puede interesarte

La novedad de este verano es Funcional Kids, una propuesta de preparación física infantil destinada a chicos de 6 a 12 años, orientada a potenciar capacidades condicionantes y coordinativas. Se desarrollará durante enero y febrero en la Playa Deportiva del EMDER.

Los grupos estarán organizados por edades y horarios: lunes y miércoles de 09:30 a 10:30 (6 a 9 años) y de 10:30 a 11:30 (10 a 12 años); martes y jueves de 09:30 a 10:30 (6 a 9 años) y de 10:30 a 11:30 (10 a 12 años). La preinscripción se realiza en www.bit.ly/FuncionalKids2026 hasta este viernes 12.

Ads

El cupo se confirma con la entrega de certificado de aptitud física vigente y fotocopia del DNI el lunes 15, de 08:00 a 15:00, en las citadas Oficinas de Deporte Social de la Pista de Atletismo Justo E. Román.