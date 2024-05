El Campeonato Mundial Junior de Surf en El Salvador trajo una grata noticia. Thiago Passeri se transformó en el primer argentino en llegar a una final de categoría U16 y, además, se llevó la medalla de bronce del evento.

Sin dudas fue el deportista más destacado para nuestro país en la delegación y el marplatense habló desde el país donde se desarrolló el evento con Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “Fue una semana muy larga de competencia día tras día. Creo que a medida que empezó el torneo, encontré el ritmo, en la ronda 5 del Main Event caí a repechaje y cuando llegás a las rondas más lejanas, caes más adelante por lo que quedé cerca de la final igual”.

Al caer a Repechaje el margen de error era nulo y lo tuvo tan presente que se metió en la final desde allí: “Estaba claro que tenía que dar el 100 por ciento porque sino me quedaba afuera, pero una de las mayores virtudes que tengo es que bajo presión funciono mejor. En el repechaje 9 saqué uno de los mejores puntajes y ya estábamos en el día final que era uno de los grandes objetivos, estábamos entre los 6 mejores del mundo. No soy de ponerme nervioso antes de los heat y menos cuando estaba en los tramos finales, había llegado muy lejos”.

Puede interesarte

Desde antes de comenzar todo el derrotero en El Salvador, Passeri se tenía mucha fe y sabía que podía llegar donde finalmente llegó. “hay algo que dije desde que empezó el campeonato y es que un evento tan largo es más mental que técnico. No me gusta ponerle expectativa porque te podes quedar afuera por milésimas pero adentro mío, en mi cabeza, siempre me vi dentro de la final. El día anterior de que empiece el campeonato, tenía en claro que iba a disputar la final e incluso ganando el oro. La capitana Vera Jarisz me dijo que me veía en la final y eso en lo mental fue muy importante”, dijo el joven marplatense sobre el apoyo de sus compañeros.

Thiago logró algo que no es muy sencillo. Obtuvo muy buenos puntajes prácticamente en todo el torneo y eso habla del buen surf que pudo desempeñar en las dos rompientes donde le tocó competir: “Fue un torneo muy bueno en cuanto a puntaje, me mantuve entre los 12 y 14 puntos con algunos picos más algos. Es un poco de condición del mar, La Bocana es una ola a la que vengo hace mucho tiempo y la conozco bastante. Tengo confianza en lo que puedo hacer allí”.

Thiago Passeri en acción en El Salvador (Foto: ISA)

El objetivo individual lo había cumplido, pero para él también era importante lo colectivo y, como equipo, pudieron mejorar el 11° lugar de los últimos dos mundiales de la categoría para terminar novenos. “El día después de la final fuimos a la ceremonia, disfrutamos juntos, fuimos a comer, nos reímos mucho y disfrutamos mucho porque nos metimos entre los 10 mejores del mundo por equipos. Ha sido el mejor seleccionado que he integrado. Queríamos entrar a la Aloha Cup donde van los mejores 8, pero nos vi muy bien como equipo”.

Todo el grupo, pero él en particular, tuvieron como respaldo a uno de los surfistas más experimentados de la historia argentina como Martín Passeri que viajó en como parte del cuerpo técnico. Sobre su papá no tiene más que palabras de agradecimiento: “Creo que es lo mejor que me pasó tener como guía, profesor, entrenador, chef y chofer a alguien con tanta experiencia como mi papá. Tiene más campeonatos, heats y mundiales que ninguno. Él fue abriendo el camino para que pase yo por este sendero que está armado”, dijo Thiago.

Ya ingresó en la historia del surf argentino pero apenas está desarrollándose como deportista y por eso sigue buscando grandes desafíos. Luego de El Salvador viajarán a Brasil para disputar torneos en Río de Janeiro y quedarse a entrenar allí: “hay competencia de muy buen nivel”, dijo el marplatense.

Presente y futuro se mezclan en él porque desde hace tiempo Thiago Passeri tiene el mote de “promesa” pero esta medalla de bronce lo empieza a transformar en una realidad.