Thiago Passeri se quedó con la mejor ola del Sudamericano Infantil

El marplatense fue el ganador del premio a la mejor ola del campeonato en el Sudamericano Infantil de Surf que se realizó en Cartagena. Además, hubo oro en Sub-16 para Vera Jariz y Joaquín Muñoz Larreta, bronce por dos para Victoria Muñoz Larreta y también un tercer puesto para el propio Passeri.