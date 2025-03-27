Cianciarulo y Passeri ganaron la Fecha 4 de la Liga Nacional ASA
Cocó Cianciarulo y Thiago Passeri se quedaron con una nueva fecha de la Liga Nacional ASA que se cerró este jueves.
Cocó Cianciarulo y Thiago Passeri se quedaron con una nueva fecha de la Liga Nacional ASA que se cerró este jueves.
El flamante finalista del Mundial Junior de Surf habló desde El Salvador con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el tercer puesto que obtuvo en categoría U16.
El marplatense Thiago Passeri fue tercero en la final del U16 del Mundial Junior de El Salvador. Se transformó en el primer argentino en alcanzar la definición de esta categoría.
El marplatense está en Ronda 5 del certamen en El Salvador y es el único dentro del Main Event. Los resultados de la jornada.
Lautaro Rojas, Thiago Passeri, Juan García Mata y Victoria Muñoz Larreta siguen dentro del Main Event en los ISA World Junior Surfing Championship.
El marplatense fue el ganador del premio a la mejor ola del campeonato en el Sudamericano Infantil de Surf que se realizó en Cartagena. Además, hubo oro en Sub-16 para Vera Jariz y Joaquín Muñoz Larreta, bronce por dos para Victoria Muñoz Larreta y también un tercer puesto para el propio Passeri.