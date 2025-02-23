Argentina campeona sudamericana: gran despedida de Segundo Portabales
El equipo argentino completó una semana destacada en el Sudamericano Juvenil de Quito. Segundo Portabales ganó 3 oros.
El equipo argentino completó una semana destacada en el Sudamericano Juvenil de Quito. Segundo Portabales ganó 3 oros.
En el dobles masculino y el mixto, los hermanos marplatenses se metieron en semifinales de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.
Con presencia marplatense, empieza en Quito el Campeonato Sudamericano Juvenil de Squash que se disputará durante toda la semana.
Santiago Portabales ganó la medalla de plata en dobles masculino y Segundo la de bronce con Paula Rivero en el cierre de una nueva jornada en los Panamericanos Junior.
Santiago y Segundo Portabales ganaron sus respectivos partidos ante Paraguay y están en las semifinales de la competencia por equipos en los Panamericanos Junior.
El marplatense Segundo Portabales, ganó los dos partidos del día y se metió en semifinales del cuadro individual por lo que se asegura el bronce.
Segundo Portabales, junto a Paula Rivero, son campeones sudamericanos en Dobles Mixtos mientras que Santiago Portabales junto a Ramiro Albelo fueron bronce en dobles masculino.
El marplatense finalizó su participación en el certamen británico con un 21° puesto dentro de un cuadro de mucho nivel.
El marplatense Segundo Portabales jugó su primer encuentro del British Open Junior con triunfo y pase a tercera rueda.
El marplatense que viene de ser subcampeón en el US Open Junior de Squash, debutará los primeros días del año en Birmingham.
El marplatense venció a un jugador de buena preclasificación y se metió entre los 16 mejores del Mundial Junior de Houston.
El marplatense está en Houston donde este viernes comienza el Campeonato Mundial Junior de Squash. Estará acompañado por Paula Rivero que está entrenando en nuestra ciudad.