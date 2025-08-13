El marplatense Segundo Portabales tuvo un gran nivel en el cuadro individual de los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción llegando hasta la final y logrando la medalla de plata para la Argentina.

En el partido decisivo, era el máximo preclasificado pero no pudo con el buen nivel mostrado por el colombiano Juan José Torres que se quedó con la presea dorada gracias a un 3-1 en 40 minutos de partido.

El día había comenzado con las semifinales por la mañana donde el jugador marplatense se enfrentó con otro colombiano, Juan Irisarri y tuvo un partido durísimo durante 47 minutos; pero donde Portabales pudo ganar por 3-1 con parciales 11-7, 8-11, 11-8 y 11-9 asegurándose una plata, pero con el objetivo claro de ganar el oro.

El rival de turno sería Juanjo Torres que también había mostrado buen nivel durante los dos días de acción y le había ganado en sólo 25 minutos por 3-0 al ecuatoriano Javier Romo.

Fue una batalla de muy buen nivel que se vivió como una final. Los primeros dos sets fueron para el “cafetero” y obligaban a una remontada muy difícil para el mayor de los hermanos. Ganó la tercera manga, pero ya en el cuarto, ante el primer Gold Medal Point, Torres lo cerró en su favor por 11-7, 11-5, 6-11 y 11-6.

Si bien la ilusión del oro estaba cerca, la medalla de plata es un muy buen resultado para Segundo Portabales que volvió a demostrar que en su categoría, es el mejor jugador del país y esto lo llevó a una final continental.

Ahora será momento de apostar a las competencias por parejas y en equipos que son las que cerrarán la acción del squash en tierras paraguayas.