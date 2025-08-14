Comenzó la segunda etapa para el squash de los Juegos Panamericanos Junior que se están disputando en Asunción y, esta vez, fue el turno de los torneos por parejas donde los dos marplatense se aseguraron una medalla.

Ads

Santiago Portabales hizo su estreno en el cuadro de dobles masculino con un triunfo y lo propio logró su hermano Segundo en el dobles mixto con Paula Rivero.

En el estreno de las duplas masculinas, el marplatense Santiago Portabales tuvo una muy buena presentación junto a Francisco Alfonso derrotando a los ecuatorianos Esteban Davalos y Martín Falconí por 2-0 con parciales 11-5 y 11-9 en apenas 36 minutos de partido.

Ads

Con ese resultado, ya se instalaron en semifinales y se aseguraron medalla, pero ahora tendrán que enfrentar a la dupla de Brasil integrada por Joao Santos y Murilo Penteado que vienen de dejar en el camino a Barbados por 2-1.

Al final del día, Segundo Portabales volvió a cancha luego de su medalla de plata individual jugando el dobles mixto con Paula Rivero. Estuvieron apenas 9 minutos jugando y en ese tiempo, derrotaron 2-0 a Aidan Parris y Sarrayah Yearwood por 11-1 y 11-4 para también asegurarse una presea en el torneo.

Ads

Mañana jugarán semifinales ante México para ver si, nuevamente, pueden aspirar a la medalla de oro que se le negó al marplatense en el single.