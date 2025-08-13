Agenda ASU2025: Miércoles con menos participación marplatense en Asunción
Después de un día intenso, el miércoles tendrá poca participación marplatense con el comienzo de los torneos de dobles en el squash.
Después de un día intenso, el miércoles tendrá poca participación marplatense con el comienzo de los torneos de dobles en el squash.
Este fin de semana, en Colón se realizó el Campeonato Nacional de Mayores donde Mar del Plata presentó una importante delegación. En Primera, Antonella Falcione y Leandro Romiglio se quedaron con el título. Además, en Tercera Santiago Portabales también fue campeón. Se confirmaron dos eventos import