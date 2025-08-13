Mar del Plata se trae tres campeones y dos torneos

Este fin de semana, en Colón se realizó el Campeonato Nacional de Mayores donde Mar del Plata presentó una importante delegación. En Primera, Antonella Falcione y Leandro Romiglio se quedaron con el título. Además, en Tercera Santiago Portabales también fue campeón. Se confirmaron dos eventos import