El miércoles traerá menor actividad para los marplatenses en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 después de una intensa jornada donde hubo una medalla de oro, la primera para la ciudad, y dos de plata.

Esta vez, la acción estará concentrada en el Squash donde empiezan las parejas masculinas, femeninas y mixtas sus respectivos cuadros y, además, en la natación hay competencia para el 4x200 libres donde podría haber presencia local.

Por la tarde, Santiago Portabales hará su estreno en los cuartos de final del cuadro de dobles masculino junto a Francisco Alfonso. La pareja nacional, si puede ganar este primer cruce, ya se asegura una medalla en la competencia.

En el último partido del día (19.30), pero por el dobles mixto, Segundo Portabales y Paula Rivero también jugarán por la misma instancia buscando asegurarse un podio más para Argentina.

La Natación que tantas buenas noticias le ha dado al país en estos días, tendrá competencias individuales sin presencia marplatense, pero se disputará la clasificación de los 4x200 libres donde Argentina seguramente tendrá a Lucía Gauna dentro de la cuarteta; aunque no está confirmado.

Cabe recordar también, que el voley femenino después de una fase regular impecable donde ganó los tres partidos y quedó como líder de grupo, se ganó un día de descanso teniendo en cuenta que está directamente en semifinales y el miércoles se jugarán los cuartos de final para conocer que rivales tendrán el jueves en la búsqueda directa de las medallas.

CRONOGRAMA - Miércoles 13 de agosto

16.30 hs. - Squash - Dobles Masculino - 4° de final - Santiago Portabales y Francisco Alfonso ante Esteban Dávalos y Martín Falconí (Ecuador)

19.30 hs. - Squash - Dobles Mixto - 4° de Final - Segundo Portabales y Paula Rivero ante Aidan Parris y Sarrayah Yearwood (Barbados)