Terminó una nueva jornada para el Squash en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y los hermanos Portabales sumaron ambos medallas para la delegación argentina, aunque se negó el oro por poco.

En la dupla masculina, Santiago Portabales junto a Francisco Alfonso cayeron en la final ante una durísima pareja colombiana, mientras que Segundo en compañía de Paula Rivero cayeron en semifinales de duplas mixtas y fueron bronce.

El día comenzó con la disputa de las semifinales donde Segundo Portabales y Paula Rivero querían llegar a una final más para Argentina, pero cayeron por 2-0 ante los mexicanos Wally Ávila y Mariana Narváez por 2-0 en 26 minutos de juego y con parciales 11-5 y 11-10 por lo que debieron conformarse con un nuevo podio, la medalla de bronce.

Paula Rivero y Segundo Portabales con el bronce panamericano junior.

Distinta fue la historia para Santiago Portabales junto a Francisco Alfonso que ganaron en su duelo de semifinal ante los brasileros Joao Santos y Murilo Penteado por 2-1 con parciales 11-6, 9-11 y 11-7 en 28 minutos de partido.

En la final, tendrían que medirse con una fuerte dupla colombiana integrada por Juan Irisarri y Juan José Torres, dos de los rivales que había enfrentado en su camino a la medalla de plata individual Segundo Portabales con saldo de un triunfo y una derrota.

Fue un inicio parejo del primer set, pero de a poco, los “cafeteros” empezaron a imponer su jerarquía y cerraron la obtención del oro por 2-0 (11-9 y 11-4) luego de 22 minutos de juego.

Santiago Portabales y Francisco Alfonso con sus medallas de plata.

Primera medalla para el menor de los hermanos Portabales y segundo podio para el mayor; pero a partir de mañana la competencia por equipos también los tiene como grandes candidatos al podio.