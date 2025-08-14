ASU2025: plata para Santiago y bronce para Segundo; más medallas para los Portabales en Squash
Santiago Portabales ganó la medalla de plata en dobles masculino y Segundo la de bronce con Paula Rivero en el cierre de una nueva jornada en los Panamericanos Junior.
Terminó una nueva jornada para el Squash en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y los hermanos Portabales sumaron ambos medallas para la delegación argentina, aunque se negó el oro por poco.
En la dupla masculina, Santiago Portabales junto a Francisco Alfonso cayeron en la final ante una durísima pareja colombiana, mientras que Segundo en compañía de Paula Rivero cayeron en semifinales de duplas mixtas y fueron bronce.
El día comenzó con la disputa de las semifinales donde Segundo Portabales y Paula Rivero querían llegar a una final más para Argentina, pero cayeron por 2-0 ante los mexicanos Wally Ávila y Mariana Narváez por 2-0 en 26 minutos de juego y con parciales 11-5 y 11-10 por lo que debieron conformarse con un nuevo podio, la medalla de bronce.
Distinta fue la historia para Santiago Portabales junto a Francisco Alfonso que ganaron en su duelo de semifinal ante los brasileros Joao Santos y Murilo Penteado por 2-1 con parciales 11-6, 9-11 y 11-7 en 28 minutos de partido.
En la final, tendrían que medirse con una fuerte dupla colombiana integrada por Juan Irisarri y Juan José Torres, dos de los rivales que había enfrentado en su camino a la medalla de plata individual Segundo Portabales con saldo de un triunfo y una derrota.
Fue un inicio parejo del primer set, pero de a poco, los “cafeteros” empezaron a imponer su jerarquía y cerraron la obtención del oro por 2-0 (11-9 y 11-4) luego de 22 minutos de juego.
Primera medalla para el menor de los hermanos Portabales y segundo podio para el mayor; pero a partir de mañana la competencia por equipos también los tiene como grandes candidatos al podio.
