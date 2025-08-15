Comenzó la actividad por equipos en el squash de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción y donde los marplatenses fueron grandes protagonistas para meterse en semifinales y, en el peor de los casos, asegurar un nuevo bronce.

Santiago y Segundo Portabales fueron los primeros en salir a cancha en el duelo contra Paraguay y con sendos triunfos, le permiten a Argentina meterse entre los cuatro mejores.

Primero fue el turno de Santiago que se enfrentó con Thiago Speranza en un partido que duró muy poco por el fuerte dominio del marplatense. Fue 3-0 en apenas 9 minutos con parciales 11-1, 11-3 y 11-1. Demoledor.

Luego llegaría el turno del subcampeón individual, Segundo Portabales que se midió con Damián Casarino y tampoco duró demasiado en cancha. Fue 3-0 pero con parciales 11-3, 11-1 y 11-4 luego de 19 minutos de juego.

No hubo necesidad de disputar un tercer partido que estaba programado porque la llave no tenía vuelta atrás y Argentina ya sabe que tendrá el bronce asegurado. De todas maneras, sabe que está en condiciones de disputar la final e irá por ello este sábado.

El duelo semifinal será ante Ecuador desde las 10 de la mañana y, si logra la clasificación a la final tendrá que jugarla desde las 17.