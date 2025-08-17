Se terminó la actividad del squash para los Juegos Panamericanos Junior que se están desarrollando en Asunción con una nueva medalla para Argentina a través del torneo por equipos masculino.

Los hermanos Santiago y Segundo Portabales, junto con Francisco Alfonso, llegaron hasta la final donde otra vez Colombia demostró que tiene jugadores con gran nivel y se quedó con la medalla de oro por 2-0.

La semifinal que se disputó por la mañana, no fue sencilla porque se enfrentaron con Ecuador en un cruce que empezó adverso para los argentinos. Segundo Portabales perdió ante Javier Romo por 3-2 luego de ir 2-0 arriba con parciales 10-12, 4-11, 12-10, 11-8 y 11-3. Dejaba con la obligación de la victoria a sus compañeros y pudieron reaccionar a tiempo.

Francisco Alfonso le ganó 3-1 a Martín Falconí con parciales 12-10, 5-11, 11-3 y 11-3 para igualar la serie y todo quedó en manos de Santiago Portabales. Con un contundente 3-0 superó a Esteban Dávalos por 11-2, 11-3 y 11-4.

Con el pasaje a la final en el bolsillo, sabían que el rival sería Colombia; el más exigente que podían tener y una especie de revancha. Primero fue el turno de Segundo Portabales ante Juan José Torres en la reedición de la final individual. Nuevamente el “cafetero” se llevó el triunfo por un trabajado 3-2 (11-7, 8-11, 7-11, 11-4 y 11-4) luego de 37 minutos de partido.

En el segundo cruce, Francisco Alfonso estaba obligado a ganar ante Juan Irisarri pero fue derrota 3-1 (8-11, 14-12, 11-5 y 11-5) cerrando la lucha por la medalla de oro.

Una nueva cosecha positiva para el squash argentino en Asunción, con los hermanos marplatenses como grandes protagonistas de la competencia.