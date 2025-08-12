El squash comenzó con la actividad en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción del Paraguay y el marplatense Segundo Portabales, ya dio los dos pasos que necesitaba para asegurarse la medalla de bronce en el torneo.

Con una sólida actuación, ganando los dos partidos del día por 3-0 con absoluta contundencia; está en las semifinales que se jugarán este martes y va en búsqueda del oro, teniendo en cuenta que es el favorito en la siembra previa.

En el primer partido de la competencia, por la segunda ronda teniendo en cuenta que es el máximo favorito del cuadro, se enfrentó con el ecuatoriano Martín Falconí a quien pudo vencer con claridad por 3 a 0 con parciales 11-6, 11-3 y 11-7 en apenas 31 minutos de juego.

Ya clasificado a los cuartos de final, necesitaba un triunfo más para asegurarse la medalla y fue por ello ante el guatemalteco Erick Fonseca. Fue otra contundente victoria del máximo candidato al oro por 3-0 con parciales 11-4, 11-6 y 11-1 en sólo 23 minutos.

Este martes, buscará quedarse con el oro soñado enfrentándose primero en las semifinales al colombiano Juan Irisarri que será el último escollo para asegurarse la presea plateada.

En el cuadro individual femenino, también se presentó Paula Rivero que está radicada en nuestra ciudad hace un par de años, pero luego de un triunfo inicial por 3-0 ante Sumairaa Suleman, cayó en cuartos de final por 3-2 ante la mexicana Mariana Narváez y quedó a las puertas de las medallas.