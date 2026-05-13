Gabriela Azcoitía presentó sus propuestas de campaña: "Llegó el momento de darle Nuevos Aires a Mar del Plata"

En un encuentro con 60 representantes de distintos sectores de la ciudad, la candidata a concejal por Nuevos Aires dio a conocer sus propuestas, fruto de un proceso de escucha que abarcó a más de 50 barrios y múltiples instituciones de General Pueyrredon.