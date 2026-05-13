Editaron “Pesca. Industria y soberanía”, para repensar la administración del Atlántico Sur
El libro fue publicado por César Lerena. Detalla 100 acciones concretas destinadas a modernizar la industria.
El libro fue publicado por César Lerena. Detalla 100 acciones concretas destinadas a modernizar la industria.
Además, amplió su oferta de talleres y atención interdisciplinaria destinada a personas mayores del Partido de General Pueyrredon.
Está ubicado en Calabria 7877. Hay clases de apoyo escolar, apoyo en inglés, de guitarra y luthería, iniciación musical, entre muchas otras.
En un encuentro con 60 representantes de distintos sectores de la ciudad, la candidata a concejal por Nuevos Aires dio a conocer sus propuestas, fruto de un proceso de escucha que abarcó a más de 50 barrios y múltiples instituciones de General Pueyrredon.
Para participar o recibir más información, los interesados pueden comunicarse al 489-4757, de lunes a jueves de 9 a 13.
Música, teatro, danza y humor serán los principales protagonistas en las diversas alternativas que se presentarán en los escenarios de la ciudad con una fuerte impronta de artistas locales