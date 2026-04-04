La Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal, ubicada en 25 de Mayo 3108, presentó su programación cultural de abril con una agenda de actividades gratuitas abiertas a toda la comunidad, organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

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El cronograma incluye clubes de lectura, muestras de arte, presentaciones de libros, rondas literarias y proyecciones cinematográficas, con el Día Internacional del Libro -que se conmemora el 23 de abril- como eje central de las propuestas.

La jornada principal tendrá lugar ese mismo día, entre las 13:00 y las 16:00, con la actividad Te regalo un libro, te regalo un sueño, coordinada por Lara Ribero. La iniciativa, que se realiza por tercer año consecutivo, permitirá a los asistentes elegir y llevarse gratuitamente un ejemplar de un catálogo especialmente seleccionado. A las 16.30, el Club de Lectura a cargo de Sargent Pepper continuará con la celebración. Además, se realizará el lanzamiento del programa Camino de la lectura.

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Las actividades se extenderán al viernes 24 a las 18:00 en el Centro Cultural Osvaldo Soriano (Sala B), con la proyección de El ladrón de orquídeas, dirigida por Spike Jonze. La función estará acompañada por una charla a cargo de Javier Chiabrando, de la Biblioteca Nacional, y del realizador Miguel Monforte.

Durante el resto del mes, la programación incluye el Club de Lectura que se realiza los martes y viernes de 14:30 a 16:30 en la Biblioteca de Autores Marplatenses. Entre el lunes 6 y el viernes 10 se presentará la muestra Victoria Ocampo en Foco, mientras que el lunes 13 se inaugurará Verdades ocultas, una propuesta de arte literario a cargo de Lara Ribero.

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También habrá rondas literarias, presentaciones de libros y exposiciones temáticas, como la charla ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura infantil? a cargo de Mónica Echenique, el 21 de abril.

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El cierre de la agenda será el miércoles 29 a las 16:00 con la presentación del libro Cómo creé mi negocio de la nada, de Silvia Acuña.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos (223) 542-3677 y (223) 618-0792.