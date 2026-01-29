La Municipalidad informó que durante 2025 la Unidad Gerontológica, un dispositivo dependiente de la Secretaría de Salud destinado a personas mayores, brindó 15.078 prestaciones y desarrolló talleres y propuestas grupales en su sede de Gabato 4697.

En ese sentido, se detalló que las prestaciones estuvieron distribuidas entre geriatría, terapia ocupacional, enfermería y psicología. En paralelo, se desarrolló una agenda de actividades grupales y talleres semanales vinculados al movimiento, la estimulación neurocognitiva, la memoria y el afecto, el teatro, el uso de nuevas tecnologías, yoga y pintura.

En el área de Nutrición se realizaron talleres mensuales orientados a la promoción de hábitos alimentarios saludables y al bienestar de las personas mayores. Estas acciones se complementaron con evaluaciones geriátricas integrales, rehabilitación y valoración funcional desde Terapia Ocupacional, prácticas de enfermería, vacunación y charlas de prevención en salud.

Asimismo, durante el último año participaron residentes, alumnos universitarios, pasantes y rotantes de distintas disciplinas, y se desarrollaron charlas de prevención, actividades académicas, investigaciones y jornadas de capacitación a nivel municipal y regional.

El programa está orientado a la promoción, prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción social de personas mayores mediante un abordaje integral e interdisciplinario, que incluye atención en geriatría, terapia ocupacional, enfermería y psicología.

Entre las actividades que se ofrecen se encuentran talleres de movimiento, teatro, estimulación cognitiva, literatura, yoga y uso del celular y nuevas tecnologías, con el objetivo de fomentar la autonomía, el bienestar físico y la participación social.

Según datos del Censo Nacional 2022, en el Partido de General Pueyrredon residen 141.080 personas de 60 años y más, lo que representa el 21,15% de la población total. En este contexto, la Unidad Gerontológica brinda atención específica a este grupo etario a través de prácticas articuladas desde un enfoque interdisciplinario.

En ese marco, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, señaló que dada la composición poblacional del Partido y la tendencia creciente de la esperanza de vida al nacer en Argentina -que en 2024 se ubicó entre los 77 y 78 años-, “se observa un aumento sostenido de la longevidad, lo que transforma la estructura demográfica hacia una población mayoritariamente adulta”.

“En estas circunstancias desde la Secretaría de Salud estamos trabajando en nuevos dispositivos que fortalezcan las acciones de la Unidad Gerontológica en otros barrios de la ciudad”, agregó la funcionaria.

Para conocer más información sobre la propuesta, se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/unidadgerontologicasalud, acercarse a la sede ubicada en Gabato 4697 o comunicarse telefónicamente al 4803442.