En un contexto donde la soberanía sobre los recursos naturales y el desarrollo económico regional ocupan un lugar central en la agenda pública, César Augusto Lerena lanzó su más reciente libro: Pesca. Industria y soberanía. El libro, que cuenta con el aval de la Fundación Agustina Lerena y el Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, se presenta como una pieza fundamental para repensar la administración del Atlántico Sur.

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Lejos de ser un mero diagnóstico, el libro detalla 100 acciones concretas destinadas a modernizar la industria. La obra propone una reforma profunda de la actual Ley Federal de Pesca, con el objetivo de potenciar las capacidades del sector en beneficio directo de la soberanía nacional y los intereses de las provincias del litoral marítimo.

“Es necesario transformar la administración, el control y la investigación para obtener un mayor resguardo de nuestra soberanía y mejorar los resultados económicos y laborales”, sostuvo el autor.

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El texto aborda de manera exhaustiva los desafíos actuales y las soluciones necesarias para un sector clave: soberanía y Malvinas; federalismo pesquero; desarrollo económico; impacto social; sostenibilidad.

Lerena es una de las voces más autorizadas en el ámbito pesquero argentino. Doctor en Ciencias Veterinarias y experto en el Atlántico y Malvinas, cuenta con una trayectoria que combina la gestión pública, la consultoría internacional y la academia. Fue asesor en el Senado de la Nación, secretario de Estado y autor de la actual Ley de Pesca de la Provincia de Buenos Aires.

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Con más de 1500 publicaciones técnicas y una vasta experiencia en el sector privado (habiendo asesorado a más de 300 empresas), Lerena vuelca en este libro décadas de conocimiento para ofrecer una solución soberana a la problemática del mar.