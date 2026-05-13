industria pesquera

Editaron “Pesca. Industria y soberanía”, para repensar la administración del Atlántico Sur
El libro fue publicado por César Lerena. Detalla 100 acciones concretas destinadas a modernizar la industria.
El libro fue publicado por César Lerena. Detalla 100 acciones concretas destinadas a modernizar la industria.
Maximiliano Abad es uno de los impulsores del reclamo y propone crear una mesa de trabajo sobre la pesca en el senado.
Además, se informó que alcanzó la cifra más alta de descarga de pescado de los últimos diez años, impulsado por un marcado crecimiento de la captura de calamar.
El senador nacional Maximiliano Abad aseguró que “necesitamos potenciar a uno de los principales complejos exportadores de la Argentina”.