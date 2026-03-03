El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata informó que durante 2025 el puerto de Mar del Plata alcanzó la cifra más alta de descarga de pescado de los últimos diez años, con un total de 368.142 toneladas removidas, impulsadas por un marcado crecimiento de la captura de calamar y una mayor actividad de la flota pesquera.

En el inicio de 2026, las descargas de calamar cuadruplicaron las del mismo período del año anterior. Durante enero se registraron 3969 toneladas, lo que representa un incremento del 415% respecto de enero de 2025, y hasta el 24 de febrero ese volumen ya había superado las 20.413 toneladas, anticipando un año con perspectivas muy positivas para la especie y para la actividad pesquera en general.

Las estadísticas oficiales indican que el volumen total descargado en 2025 superó el récord anterior de 2020, cuando se habían alcanzado 355.104 toneladas. Además, Mar del Plata concentró el 48,39% del mercado nacional de la industria pesquera, por encima del 44,7% registrado el año previo, y a nivel provincial alcanzó una participación del 92,76%, superando también los valores de 2024.

El informe también señala que el pico de actividad del año se produjo en mayo, cuando el removido de pescado alcanzó las 54.437 toneladas, el valor mensual más alto de la última década. En 2024, el mejor mes había sido febrero, con 40.396 toneladas.

Durante 2025, la mayor participación en las capturas correspondió a la flota de altura con 181.047 toneladas, seguida por los buques congeladores con 61.860, los poteros con 77.661, las embarcaciones costeras con 41.731 y las de rada o ría con 5.843 toneladas. Del total descargado, el 62% correspondió a pescado fresco, complementado con carga congelada.

