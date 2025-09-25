Tras la eliminación temporal de retenciones para el agro y la carne, referentes de la UCR advirtieron que la medida excluye a la industria pesquera, clave para Mar del Plata y el empleo en la Provincia.

El diputado bonaerense Diego Garciarena y el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) reclamaron al Gobierno nacional que la baja de retenciones anunciada para las exportaciones del agro, carne vacuna y aviar también se aplique a la industria pesquera.

El planteo surge luego del decreto que eliminó las retenciones hasta el 31 de octubre para esos sectores, lo que generó críticas del radicalismo. Desde la UCR denunciaron que la Casa Rosada “discrimina” a la pesca, una de las actividades más golpeadas por la crisis económica.

Garciarena, oriundo de Mar del Plata, alertó que la exclusión podría derivar en la pérdida de más puestos de trabajo. “Nuestra ciudad es uno de los focos más afectados por la situación del sector pesquero”, subrayó.

Otra vez discriminan a la industria pesquera.



El Gobierno redujo las retenciones para el agro y la carne, pero volvió a dejar afuera a la pesca.

— Maxi Abad (@MaxiAbad) September 24, 2025

Por su parte, Abad recordó que la pesca genera más de 46.000 empleos directos y exportaciones por USD 2.000 millones, representando el 65% de las exportaciones de Mar del Plata. “Otra vez discriminan a la industria pesquera. Queremos defender el empleo argentino y potenciar nuestra capacidad exportadora”, afirmó.

Además, el senador adelantó que impulsará la creación de una mesa de trabajo sobre la pesca en el Senado, con el objetivo de darle centralidad al sector en la agenda económica nacional.

De esta manera, la UCR busca instalar el debate sobre el impacto de las retenciones en la pesca y presiona al Ejecutivo para que la medida de alivio fiscal no quede limitada al agro y la carne.

Fuente: Diputados bonaerenses