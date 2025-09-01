Junto a referentes de Nuevos Aires, la candidata a concejal Gabriela Azcoitía presentó sus propuestas de campaña en un encuentro que reunió a 60 representantes de la vida productiva marplatense.

“Mar del Plata necesita Nuevos Aires. Nuevos Aires para crecer, desarrollarse y vivir seguros. Por eso hicimos lo que nadie: escuchar y proponer para transformar la ciudad”, sostuvo la periodista en el primer tramo del evento. ”Usamos Inteligencia Artificial (IA), pero no hay inteligencia como la del vecino, que es irremplazable porque conoce cada bache, cada luz apagada y de la inseguridad”, añadió.

“Después de tantas charlas con los vecinos, hoy les puedo decir con orgullo que estas propuestas no son mías ni de Ariel, sino que son nuestras. Nacieron de la escucha activa, de sentarme a charlar con maestras, jóvenes, jubilados, comerciantes, víctimas de la inseguridad, clubes, emprendedores y referentes de la producción, la industria textil, el transporte, las TIC´s y organizaciones sociales”, expresó Azcoitía, quien estuvo acompañada por Ariel Bordaisco e integrantes de la lista que ya recorrieron mas de 50 barrios.

Con un tono emotivo, agregó: “Esta no es una boleta más, es la boleta de Mar del Plata. Cada voto representa la voz de las familias que se esfuerzan todos los días. En este voto no hay un sueño individual, hay un sueño colectivo de una ciudad moderna, igualitaria y pujante”.

En el cierre, la candidata a edil destacó que “el servicio público es la forma más noble de transformar el dolor en esperanza y la experiencia en oportunidades", al mismo tiempo que contó que su deseo "es que nadie sienta que está solo y que todos sepamos que nuestra ciudad puede brillar cuando ponemos lo mejor de nosotros al servicio de los demás”.

“Por eso, los invito a que lo hagamos realidad juntos. Vayamos a votar. Porque llegó el momento de darle Nuevos Aires a Mar del Plata”, cerró emocionada ante el aplauso y la musica de Nuevos Aires, “una ola que no para de crecer” que sonaba fuerte.

Las propuestas de Nuevos Aires para transformar Mar del Plata y Batán

Estas ideas fueron construidas a partir de los más de 5.000 mensajes de la gente y toda la información recabada en cada barrio y con cada sector:

Polos de empleo en oficios y servicios.

Se crearán espacios de capacitación y talleres prácticos que preparen a los marplatenses para el mercado laboral actual.

El objetivo es que cada polo funcione como punto de formación y generación de trabajo en distintos barrios bajo la coordinación del municipio y con todas las instituciones educativas municipales, provinciales y nacionales de la ciudad. Mantenimiento de escuelas y clubes.

Se destinarán fondos específicos para garantizar infraestructura segura y adecuada.

Un programa de inversión con fondos específicos provenientes de los ingresos económicos espacios deportivos licitados y eventos privados en espacios públicos. Extender redes de gas y cloacas a barrios periféricos.

Los ingresos por infraestructura se aplicarán directamente en servicios básicos.

De esta forma, se mejora la calidad de vida de miles de familias que hoy no tienen acceso. Y además generar líneas de créditos internacionales y nacionales como sucede en otros municipios de la PBA. Urbanismo seguro para prevenir el delito.

La planificación urbana se enfocará en iluminación, espacios públicos activos y accesibilidad.

Aumentar el presupuesto de la secretaría de seguridad y poner todos sus recursos en la prevención y acción ante el delito. Más luminarias, poda controlada del arbolado y aplicación de programas de participación ciudadana como “Ojos en alerta”. Economía circular y cooperativas.

Se impulsará el reciclaje y la reutilización de materiales con foco en cooperativas locales.

Así se genera empleo genuino y se promueve el cuidado del ambiente. Transporte público eficiente y boleto combinado.

Se modernizará el sistema con mejores frecuencias.

Impulsar el nuevo transporte público con participación real de los vecinos. Más profesionales y guardias en el sistema de salud.

Se incorporarán médicos y se descentralizarán los servicios.

La salud es lo más importante. Destinar importes de tasas como la vial (impuesto en el combustible) a más profesionales e inversión. Más carreras universitarias en la ciudad.

Trabajar con las universidades locales para ampliar la oferta académica universitaria en pos de retener y formar talento local.

Convertir a Mar del Plata en un verdadero destino educativo con estrategias de alojamiento, tarjeta universitaria y promoción de carreras. Conformar una mesa educativa con todos los sectores de la ciudad. Industria del conocimiento e innovación.

Se fomentarán emprendimientos tecnológicos y creativos con apoyo local.

Tasa cero e inversión real para el Distrito Tecnológico que fomente la instalación de nuevas industrias. Acompañar fuerte a los emprendedores y al talento local. Gestión pública digital y transparente.

Se avanzará en la digitalización de trámites para reducir tiempos y burocracia.

General Pueyrredon es uno de los distritos más atrasado en la digitalización de trámites. Mejorar este servicio redunda en facilitar la vida cotidiana de los vecinos.