Más de 10.000 personas participaron del Programa Educativo Barrial en 2025
La actividad lleva más de 400 cursos dictados en 130 sedes de 80 barrios. El crecimiento sostenido incluyó la ampliación de sedes, barrios y modalidades de cursada.
El Programa Educativo Barrial (PEBa), dependiente de la Dirección de Coordinación de Políticas Socioeducativas y Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación del Municipio, alcanzó en 2025 más de 10.000 participantes en sus propuestas formativas presenciales y virtuales.
Con más de 400 cursos dictados en 130 sedes de 80 barrios, el programa continúa consolidando su presencia territorial y promoviendo la inclusión educativa, el desarrollo personal y la formación para el empleo, destacaron desde la coordinación.
Durante 2024, hasta noviembre, se habían registrado 6000 participantes en 250 cursos presenciales y 52 virtuales, distribuidos en 120 sedes de 75 barrios. El crecimiento sostenido en 2025 incluyó la ampliación de sedes, barrios y modalidades de cursada, con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.
PEBa se estructura en tres ejes principales: acompañamiento a las trayectorias educativas, actividades artísticas y culturales, y capacitación en oficios. Las propuestas presenciales se desarrollan en más de 100 instituciones barriales -sociedades de fomento, bibliotecas, capillas, centros comunitarios y ONG- en Mar del Plata y Batán.
Además, el programa ofrece más de 60 cursos virtuales cortos, orientados a la formación laboral y al fortalecimiento de competencias para la empleabilidad, adaptándose a las nuevas modalidades de aprendizaje.
Próximos cursos presenciales itinerantes: Manipulación de alimentos; Taller de encuadernación; y Uñas, velas y jabones artesanales. Además entre los próximos cursos virtuales se anuncian Herramientas digitales para la vida cotidiana; Velas y jabones; Taller de encuadernación artesanal; Cómo trabajar con todas las oportunidades para tu emprendimiento; y Comunicación efectiva.
