El Programa Educativo Barrial (PEBa), dependiente de la Dirección de Coordinación de Políticas Socioeducativas y Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación del Municipio, alcanzó en 2025 más de 10.000 participantes en sus propuestas formativas presenciales y virtuales.

Con más de 400 cursos dictados en 130 sedes de 80 barrios, el programa continúa consolidando su presencia territorial y promoviendo la inclusión educativa, el desarrollo personal y la formación para el empleo, destacaron desde la coordinación.

Durante 2024, hasta noviembre, se habían registrado 6000 participantes en 250 cursos presenciales y 52 virtuales, distribuidos en 120 sedes de 75 barrios. El crecimiento sostenido en 2025 incluyó la ampliación de sedes, barrios y modalidades de cursada, con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.

PEBa se estructura en tres ejes principales: acompañamiento a las trayectorias educativas, actividades artísticas y culturales, y capacitación en oficios. Las propuestas presenciales se desarrollan en más de 100 instituciones barriales -sociedades de fomento, bibliotecas, capillas, centros comunitarios y ONG- en Mar del Plata y Batán.

Además, el programa ofrece más de 60 cursos virtuales cortos, orientados a la formación laboral y al fortalecimiento de competencias para la empleabilidad, adaptándose a las nuevas modalidades de aprendizaje.

Próximos cursos presenciales itinerantes: Manipulación de alimentos; Taller de encuadernación; y Uñas, velas y jabones artesanales. Además entre los próximos cursos virtuales se anuncian Herramientas digitales para la vida cotidiana; Velas y jabones; Taller de encuadernación artesanal; Cómo trabajar con todas las oportunidades para tu emprendimiento; y Comunicación efectiva.