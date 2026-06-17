Caso Loan: comienza una jornada clave con las primeras indagatorias
Tras una primera jornada atravesada por la tensión, se esperan los primeros planteos de las defensas y el inicio de las declaraciones de los acusados.
Tras una primera jornada atravesada por la tensión, se esperan los primeros planteos de las defensas y el inicio de las declaraciones de los acusados.
Se realizará este viernes desde las 08:30 en Corrientes y permitirá definir pruebas y testigos para el futuro juicio oral por la desaparición del niño ocurrida en junio de 2024.
La querella y el Ministerio Público Fiscal rechazaron que el juicio comience en octubre y advirtieron que el cronograma previsto es inviable por la cantidad de imputados y defensas.
El chico correntino desapareció el pasado 13 de junio. Con varias aristas abiertas en la investigación, se esperan los resultados de pericias y análisis.
Ana también aseguró que le contaron que su hermano es “violador” y que “vende droga”.
El abogado que representa a los padres del chico desaparecido publicó un video en su cuenta de Instagram. “Necesito recuperarlo, todos lo necesitamos”, aseguró el letrado. La oferta se suma a los $5 millones que ofrece el Gobierno.
El premiado escritor Guillermo Martínez presenta su nuevo libro, Once tesis y (antítesis) sobre la escritura de ficción, donde presenta una serie de nociones sobre escritura creativa.
Habían llegado al expediente en nombre de la Fundación Dupuy. Lo ordenó la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, en un expediente paralelo al de la desaparición de Loan Danilo Peña.
El líder de Camioneros también sostuvo que el mega operativo de seguridad fue "un show para quedar bien con los poderosos".
Hicieron la solicitud ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. El dato llegó a partir de información brindada por los vecinos.
Durante una de las últimas apariciones públicas, ya había tenido un fuerte cruce con José Peña, uno de los hermanos del niño.
Los investigadores solicitaron un análisis para comparar los rastros de sangre con el ADN del menor y determinar si la persona que usaba esa remera está vinculada con su desaparición.