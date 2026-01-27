La Policía Federal Argentina (PFA) informó que el Ministerio de Seguridad Nacional resolvió incrementar la recompensa ofrecida a quienes aporten datos útiles que permitan dar con el paradero del menor Loan Danilo Peña. El monto de la recompensa fue fijado en la suma de $20.000.000, destinada a toda persona que pueda brindar información relevante para el avance de la investigación.

La medida fue establecida mediante la Resolución N°51/2026 y comunicada oficialmente a la ciudadanía como parte de las acciones destinadas a reforzar la búsqueda del niño. La PFA reiteró el llamado a la comunidad para colaborar con datos que resulten de utilidad, en el marco de los mecanismos previstos por la normativa vigente para estos casos.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela. Ese día, el niño salió a buscar naranjas junto a otros menores y varios adultos hacia una zona rural cercana. En un primer momento se creyó que se había perdido en el monte, pero con el avance de la investigación esa hipótesis fue descartada.

La causa pasó a la órbita de la Justicia Federal y comenzó a investigarse como un posible caso de sustracción y trata de personas. Diversos testimonios contradictorios, el movimiento de vehículos en el lugar y rastros detectados por perros especializados llevaron a sospechar que Loan no se extravió, sino que fue retirado del sitio por adultos. Por este motivo, varias personas del entorno familiar y conocidos fueron detenidas e imputadas, entre ellas un matrimonio cercano a la familia y un ex comisario.

La investigación también expuso graves irregularidades en el operativo inicial de búsqueda, presunto encubrimiento policial y manipulación de pruebas. A más de un año de su desaparición, la hipótesis principal sostiene que existió una planificación previa y la participación de varias personas en un posible traslado del niño fuera de la provincia.

