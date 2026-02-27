El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña iba a comenzar el 7 de octubre en Corrientes, pero el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron adelantar la fecha, por lo que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes reconsiderará el inicio del proceso.

Ads

Durante esta mañana se realizó la primera audiencia preliminar del debate oral y público que investiga la desaparición del niño de 5 años.

La audiencia se desarrolló de manera mixta: los particulares damnificados y los fiscales estuvieron presentes en la sala, mientras que varios acusados participaron por Zoom desde las cárceles donde se encuentran alojados. La imputada Mónica del Carmen Millapi lo hizo desde Neuquén, donde cumple arresto domiciliario. Algunos defensores, como Rodolfo Baqué y Pablo Jurado, asistieron de forma presencial.

Ads

Los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco informaron que el juicio estaba previsto para comenzar el 7 de octubre, con audiencias los miércoles y jueves hasta diciembre.

Puede interesarte

Sin embargo, los abogados querellantes Alejandro Vecchi y María Belén Russo Cornara, representantes legales de los padres del menor, solicitaron revocar esa decisión al considerar que “es casi imposible” lograr acuerdos probatorios con 17 imputados y más de 20 defensas que no residen en Corrientes.

Ads

“Es revictimizante para los padres y los hermanos. La familia es hostigada y no tiene protección”, denunciaron los letrados durante la audiencia.

El fiscal federal Carlos Schaeffer adhirió al planteo de los familiares. En tanto, Ernesto González, defensor de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y del ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, se opuso a la incorporación por lectura de 588 testigos.

Tras casi una hora de cuarto intermedio, los magistrados indicaron que reconsiderarán la fecha de inicio del juicio y confirmaron que los imputados deberán asistir de manera presencial al debate, aunque evaluarán situaciones particulares por razones de distancia y económicas.

Ads

Puede interesarte

En diálogo con la prensa, el padre del niño, José Peña, expresó que la búsqueda continúa aunque “no se encuentra nada de nada”. Por su parte, la madre, María Noguera, reclamó la aparición con vida de su hijo y pidió a los acusados que “se quiebren y digan dónde está”.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la casa de su abuela Catalina, en la localidad correntina de 9 de Julio, adonde había concurrido con su padre para almorzar y luego dirigirse a un naranjal. Tras su desaparición se activó el Alerta Sofía, pero hasta el momento no existe información certera sobre su paradero.

Siete de los imputados están acusados por la sustracción y ocultamiento del niño: Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Por el supuesto entorpecimiento de la investigación están imputados Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria, alias “El Americano”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas