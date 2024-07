Luego del allanamiento a la casa de María Caillava y su marido, la Justicia prorrogó el secreto de sumario en la causa que investiga la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes. El chico lleva 22 días desaparecido.

Esta es la segunda inspección ocular en menos de 24 horas. Los oficiales trabajan en un tinglado de la vivienda que queda a 200 metros de la casa de la abuela de Loan.

Por otra parte, el nuevo abogado defensor de Walter Maciel, Miguel Angel Pierri, aseguró que el comisario quiere contar su versión a la Justicia y, además, “se declara absolutamente inocente”.

Pierri confirmó que fue contactado por un amigo y colega de Maciel para sumarse a su defensa y que está hablando con el imputado desde “hace unos siete días” vía telefónica.

También en las últimas horas habló Camila, la parima de Loan, quien ayer declaró durante “cinco horas” ante la Justicia: reconstruyó todo lo que contó y dijo que entregó un mapa con el recorrido que hizo ese día.

“Para mí, no hay un atropello”, aseveró en relación con la historia del accidente que dio Laudelina, y volvió a contar lo que vivió el 13 de junio: “Ella va y yo salí delante de ella y pasé por ese lugar, fui para el fondo y no es así. Si no, me lo hubiese encontrado yo misma”.

“Me encontré con los chicos, no con Loan. Los chicos pegan la vuelta, pasan por el cementerio de la abuela y se vuelven a ir para el fondo”, relató y confirmó que Loan “en ningún momento respondió”.

Sobre la presunta responsabilidad de Laudelina, Camila aseguró no entender nada de la historia que contó la mujer. “Se me vienen muchas cosas a la cabeza. ¿No pensó en sus hijos? Si Laudelina hubiese visto algo lo hubiera contado desde el principio”, agregó.

Con referencia al botín del nene, Camila aseguró que era imposible que Laudelina pudiera plantarla porque la tenía a la vista “cada tanto”.

Camila, además, recuerda el momento en que María Victoria Caillava bromeó con que su marido “no tendría que haber estado en el almuerzo”, pero “él no supo responder por qué canceló el viaje” que tenía programado para ese día.

Cuando descubrieron que Loan no aparecía, Camila vio que Pérez “estaba nervioso” y preguntaba cuánto iba a tardar su esposa. Asimismo, reveló que la pareja imputada, después del partido, buscó a Loan “cerca de la escuela” del nene. En el camino, Caillava se bajó del auto y se encontró a la madre de Loan. “Vi un abrazo muy fuerte de Victoria con María, como que la empezó a consolar”, contó Camila.

“Loan no se pudo haber perdido. Para mí, alguien se lo llevó o alguien lo entregó. Por más que una criatura se pierda, llora y pide ayuda, pero no había nada, ni llanto ni gritos. Los únicos gritos que retumbaban eran del nombre de él”, remarcó más adelante.

Fuente: con información de TN