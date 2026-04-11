La Justicia Federal de Corrientes confirmó que el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará el 16 de junio próximo en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, a cargo del juez Fermín Cerolini, con 17 imputados por distintos delitos vinculados al caso.

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El inicio del debate oral se dará casi dos años después de la desaparición del niño de 6 años, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela.

El proceso judicial representa una instancia clave para intentar esclarecer qué ocurrió con el menor, en una causa que mantiene en vilo a la opinión pública desde entonces.

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En total, siete personas llegarán a juicio acusadas por la sustracción del niño, entre ellas su tía Laudelina Peña, la ex funcionaria María Victoria Caillava, el ex marino Carlos Guido Pérez y el comisario Walter Maciel, además de otros involucrados. Una de las imputadas, Mónica del Carmen Millapi, cumple prisión domiciliaria.

Por otra parte, otras diez personas serán juzgadas por delitos de encubrimiento, manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública, lo que refleja la complejidad del expediente.

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Como medida previa, el 19 de mayo se realizará una inspección ocular en el campo de Catalina Peña, abuela del niño, que incluirá un recorrido por el naranjal donde fue hallado uno de los elementos más relevantes de la causa: el botín de Loan.

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La expectativa está centrada en el desarrollo del juicio, que buscará reconstruir los hechos y determinar responsabilidades, en un caso que permanece abierto y con interrogantes a casi dos años de la desaparición.

Fuente: con información de Radio Mitre