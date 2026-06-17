La actividad comenzará con la lectura de la acusación vinculada a la Fundación Dupuy, en una causa que tiene a diez imputados por presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos.

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Una vez formalmente abierto el debate, las defensas podrán presentar pedidos de nulidad sobre distintas pruebas incorporadas al expediente. El tribunal deberá resolver esos planteos antes de avanzar.

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Superada esa instancia, llegarán las indagatorias, uno de los momentos más esperados del juicio, ya que los acusados tendrán la posibilidad de declarar y fijar su postura por primera vez ante el tribunal.

La audiencia se desarrolla en Corrientes y es considerada un punto de inflexión dentro de una causa que mantiene en vilo al país desde la desaparición del niño en junio de 2024.

Fuente: TN

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