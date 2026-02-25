La audiencia preliminar del caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña será transmitida este viernes por YouTube desde las 08:30, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, en la provincia de Corrientes.

Según se informó oficialmente, la jornada será encabezada por el fiscal general Carlos Schaefer, quien representará al Ministerio Público Fiscal, junto a la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Se trata de una instancia clave del proceso judicial, ya que comenzarán a debatirse las pruebas y los testigos que declararán en el futuro juicio oral y público, el cual aún no tiene fecha definida.

El caso investiga la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, donde fue visto por última vez durante un almuerzo familiar. Desde entonces, permanece desaparecido.

Siete personas se encuentran procesadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor: Laudelina Peña (tía de Loan), la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el comisario Walter Maciel (por encubrimiento), Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, quien cumple arresto domiciliario.

Además, otros imputados están acusados de entorpecer la investigación judicial en distintas etapas del proceso.

Fuente: con información de Noticias Argentinas