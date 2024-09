Pablo Moyano fustigó al Gobierno del presidente Javier Milei por su veto a la reforma de la fórmula para calcular los haberes jubilatorios, y afirmó que el mega operativo de seguridad contra quienes se manifestaron en contra fue "un show para quedar bien con los poderosos".

El líder de Camioneros pronosticó una confrontación permanente entre sociedad y Gobierno. "La conflictividad social va a ir creciendo, cada vez va a ser mayor la violencia y la represión. Porque la gente ya está cansada de que te manoteen parte del salario, que aumenten las tarifas, la recesión que hay, el verso de que bajó la inflación y vemos que no bajó", dijo en una entrevista con FM Milenium.

Puntualmente sobre lo ocurrido el miércoles último, cuando el Congreso ratificó el veto a una reforma del cálculo de las jubilaciones, Moyano criticó a los diputados que votaron a favor de sostener el rechazo del Ejecutivo a lo que se había votado en junio.

"La verdad que fue lamentable el papel del Congreso, fundamentalmente parte del radicalismo. Algunos votaron a favor del veto y otros se abstuvieron, lo que le dio la posibilidad al presidente de negarle casi 14 mil pesos de aumento a los jubilados y las jubiladas", manifestó.

Por otro lado, reivindicó el papel del sindicalismo en función de voltear el veto: "Hicimos todo lo necesario. La responsabilidad es de los políticos que nos cagan cuando votan las leyes, ellos son los responsables".

Y más allá de cuestionar lo que ocurrió en Diputados, rechazó “la represión salvaje que se produjo afuera del Congreso” y agregó: "Se les negó un mísero aumento a los jubilados (...) No fue un triunfo de Milei, fue una derrota lamentable para los jubilados”.

En esa línea, apuntó sus dardos contra una enemiga "histórica" del clan Moyano: la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

"No pueden encontrar un chiquito, que Dios quiera que esté vivo, el nene Loan (Peña), y te meten 20 mil milicos para reprimir a los jubilados. Vos fijate la incoherencia de esta mujer. Ellos mismos cortan la calle. Yo he hecho marchas, he cortado la calle y no pasó nada", expresó acerca del niño que continúa desaparecido en Corrientes desde hace tres meses.

"Ellos mismos cortan la calle y te arman todo ese show para quedar bien con los poderosos; para quedar bien con el Fondo Monetario, con los empresarios", agregó.

Por último, tras asegurar que no tiene ni tendrá diálogo con el Gobierno de Milei, debido a que considera que no se puede sentar en una mesa con “tipos que se cagan de risa” cuando anuncian el cierre de algún organismo, y que el lunes se reunirá con el Papa Francisco en el Vaticano, Moyano afirmó que no se va a quedar "sentado por tres años viendo cómo se despedaza y entrega el país".

"Este Gobierno manda a reprimir a los jubilados, te saca el presupuesto universitario, le pone techo a las paritarias, te pone el impuesto a las Ganancias, ¿no te parece que odia a los laburantes?”, concluyó.

