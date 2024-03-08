Quilmes perdió en Pico ante Ferro
El equipo "cervecero" de Liga Federal perdió por 84 a 60 en su primer partido en tierras pampeanas.
El equipo "cervecero" de Liga Federal perdió por 84 a 60 en su primer partido en tierras pampeanas.
El "Dragón" ganó su segundo partido consecutivo en la Liga Federal y fue con un contundente 99 a 87 en el "Valentín Pérez". Lucas Iriart fue la gran figura con 25 puntos.
El “Dragón” se entrenó por última vez en la antesala de lo que será el partido frente a All Boys de Santa Rosa por la primera fecha de la Liga Federal de Básquet. Su técnico, Juan Pablo Tumminello, tiene a todo el plantel a disposición y, la buena noticia de las últimas horas, fue la incorporación d
La jugadora marplatense Agustina Giardini fue campeona de la Liga Federal con San Martín Pacífico y ahora se reincorpora en Boca donde jugará en el equipo Sub-21.
Dentro de un partido de altísimo goleo, el "Dragón" perdió 92-86 ante All Boys de La Pampa en el "Valentín Pérez" y por la primera fecha de la Liga Federal. La gran figura de la noche fue Antonio Manera con 34 puntos, pero en el dueño de casa, Valentín Lofrano terminó con 25 unidades, 5 rebotes y 5
El "Dragón" debutará como local el próximo sábado ante Centro Basko de Necochea buscando la plaza en el Federal 2025.
Este domingo, desde las 20, el "cervecero" hará su estreno dentro de la Liga Federal de Básquet recibiendo a All Boys de Santa Rosa en el "José Martínez". El equipo de Mariano Pinto está integrado por jugadores juveniles, en su mayoría con experiencia en el plantel de Liga Argentina.
El plantel "cervecero" que compite en la Liga Federal cerró la fase regular esta noche con una derrota 86-81 ante Independiente de Tandil como visitante. Su récord es de 3-9 y tendrá que jugar Play-In.
Luego de 24 años de carrera profesional, Maxi Maciel anunció su retiro como basquetbolista pero seguirá ligado a Kimberley dirigiendo la categoría U17.
El "celeste" que tiene que jugar este jueves ante Pergamino en el Polideportivo, cedió a préstamo a dos jugadores para la Liga Federal.
El club marplatense confirmó que, por los altos costos y el formato de torneo, desistirá de participar por tercer año consecutivo en la tercera categoría de ascenso.
El entrenador de Kimberley en el Pre-Federal de Básquet habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre las complejidades del certamen este año.