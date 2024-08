Luego de lo que fue la última experiencia en la tercera categoría del básquet argentino donde Kimberley dio muestras significativas de una evolución en el juego y, entremedio, los títulos obtenidos a nivel local, ahora será el turno de volver a la ruta. En este caso, en lo que será un certamen distinto a los últimos donde habrá más viajes y nuevos rivales.

En relación al plantel, uno de los aspectos más importantes era poder mantener a todo el equipo que venía representando al "Verdiblanco" y así fue. Entre los destacados están Maxi Maciel, Valentín Lofrano y Lucas Iriart, tres piezas claves en este proceso. Pero también se pudo conseguir la continuidad de Joaquín Cabrera, Iván Leal y Francisco Ortiz que llegaron en el último tiempo y se convirtieron en jugadores importantes para el cuerpo técnico.

Esto conllevó a que no fuera necesario salir al mercado de pases a buscar cantidad sino calidad. Así se dio la llegada de Tomás Gómez Colloca, que viene de jugar en Unión, donde fue campeón del Prefederal en 2022, y All Boys en las últimas Ligas Federales. El alero 24 años y 1,94 realizó toda la pretemporada junto al resto del equipo y llega para reforzar un puesto donde Tumminello necesitaba alternativas.

En cuanto al debut, el mismo será el próximo viernes 23 de agosto a las 21 en el "Valentín Pérez" y tendrá dos aspectos novedosos con respecto al año anterior. El primero, es que los partidos de local se podrán ver por streaming a traves de la plataforma GMLive (www.gmlive.com.ar). Y la segunda es que en el entretiempo se podrán hacer pedidos de comida y, una vez finalizado el encuentro, se armará una cantina que será exclusivamente para recaudar fondos para la campaña.

Además de Centro Basko de Necochea, Kimberley integra la zona junto a Estudiantes, Pueblo Nuevo y Racing de Olavarría; Independiente y Unión y Progreso de Tandil; Club de Pelota y Huracán e Tres Arroyos.

PLANTEL COMPLETO

1. Valentin Lofrano

2. ⁠Lucas Iriart

3. ⁠Tomas Gomez Colloca

4. ⁠Maximiliano Maciel

5. ⁠Facundo Mayorca

6. ⁠Nicolas Catterino

7. ⁠Matias Bonfiglio

8. ⁠Joaquin Floria

9. Octavio Ali

10. ⁠Ian Arenal

11. ⁠Joaquin Cabrera

12. ⁠Facundo Genga

13. ⁠Ivan Leal

14. ⁠Francisco Ortiz

15. ⁠Francisco Fornes

16. ⁠Gabriel Greco

17. ⁠Agustin del Valle

18. ⁠Simón Hinojal

19. ⁠Theo Fernández Fiol

20. ⁠Ulises Fernández Fiol

21. ⁠Federico Begue

22. ⁠Lisandro Fusco

FIXTURE

Fecha 1: Kimberley vs Centro Basko (Necochea)

Fecha 2: Estudiantes (Olavarría) vs Kimberley

Fecha 3: Kimberley vs Independiente (Tandil)

Fecha 4: Huracán (TA) vs Kimberley

Fecha 5: Kimberley vs Club de Pelota (TA)

Fecha 6: Unión y Porgreso vs Kimberley (Tandil)

Fecha 7: Kimberley vs Racing (Olavarría)

Fecha 8: Libre

Fecha 9: Pueblo Nuevo (Olavarría) vs Kimberley

Fecha 10: Centro Basko vs Kimberley

Fecha 11: Kimberley vs Estudiantes

Fecha 12: Independiente vs Kimberley

Fecha 13: Kimberley vs Huracán

Fecha 14: Club de Pelota vs Kimberley

Fecha 15: Kimberley vs Unión y Progreso

FEcha 16: Racing vs Kimberley

Fecha 17: Libre

Fecha 18: Kimberley vs Pueblo Nuevo