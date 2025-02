Kimberley tomó la decisión de no participar en la Liga Federal de Básquet 2025, a pesar de haber ganado el derecho deportivo de jugarla, principalmente por las complicaciones económicas que implica este año participar.

Juan Pablo Tumminello, DT del “Dragón" y coordinador de la actividad en el club, explicó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) los motivos que debieron analizar: “Tengo que decir que es una decisión que nos costó mucho tomar, pero fuimos muy racionales a la hora de decidirlo y tuvimos que hacer un análisis profundo de varios aspectos que no estaban siendo favorables para poder competir”, dijo primeramente.

Luego indicó que “Lo primero que tuvimos como objetivo a seguir es no perder todo el trabajo realizado en los últimos años, donde el básquet del club, más allá de algún resultado deportivo, dio varios pasos adelante en estructura, la forma de trabajar, no solamente en la primera división, sino en todas las categorías formativas. Hoy la frutilla del postre que es jugar una competencia profesional, no la tenemos. Estamos tratando de mantener ese proyecto de profesionalizar el deporte, la disciplina y paralelamente trabajar para que podamos volver a competir cuando el club esté en condiciones de hacerlo”.

Entre los principales problemas que tenían, estaba el económico que siempre es un gran condicionante para este tipo de desafíos. “Hay una cuestión económica, no únicamente en el federal, sino en el Pre Federal que nosotros jugamos, fue atípico con respecto a la cantidad de equipos inscritos en la ciudad. Hizo que tuviésemos que hacer muchos viajes en muy poco tiempo, con un gasto totalmente distinto a lo que fueron las temporadas anteriores. Eso ya nos marcó un punto de partida difícil. Pudimos hacerlo pero con un costo muy alto”.

A eso le tuvieron que agregar algunos cambios en las reglas de juego establecidas por la Confederación Argentina de Básquet (CAB) que derivaron en la dolorosa decisión de no jugar el torneo de tercera categoría nacional. “El Federal del 2025 tiene algunos cambios que hacen más difícil, por lo menos para Kimberley, la participación. Esos cambios tienen que ver con una inscripción que tuvo un aumento sin demasiado criterio sumado a las distancias en la zona en la cual íbamos a competir. Se hacen muy difíciles estos viajes a La Pampa, son muchos kilómetros a un costo muy alto. Otro punto es cómo proponían formar las plantillas. Este año sacaron a los jugadores U23, no existe más el jugador U23. Para nosotros era un factor bastante determinante, porque la temporada pasada habíamos armado el equipo trayendo algunos jugadores U23, que este año y el próximo seguirían siendo U23. Era un proyecto a tres años pero esto hace que tengamos que volver a reclutar jugadores. Obviamente implica también un nuevo gasto de plata, un gasto económico con nuevos jugadores a traer”.

Por último, había otra condición excluyente para presentarse que era contar con dos equipos femeninos U11 y U13 inscriptos oficialmente para poder jugar: “a último momento la CAB impone es la confección de dos equipos femeninos que deberían estar inscriptos en el sistema antes que comience el Federal o el día que comience el Federal, en marzo. Nosotros no tenemos equipos de trabajo en el femenino, o sea, hace años que no tenemos equipos. Sí tenemos Primera División pero no tenemos formativas, porque realmente, al igual que muchos clubes, no tenemos estructura para desarrollar un proyecto de básquet femenino. No es que no nos interese, no tenemos el espacio”.

Con dolor, deben esperar un año para ver si en el 2026, luego de volver a participar en el Pre-Federal, pueden disputar la tercera Liga Federal de su historia. Mientras tanto, trabajarán para no desandar los pasos que han dado hacia adelante: “El factor condicionante hoy en verdad es económico, es el principal y es una pena porque hay un grupo de jugadores que hace dos años están matando, están entrenando con muchas mejoras. El equipo la verdad que por momentos ha estado jugando muy bien, los dos federales competimos, lo hicimos a la altura. Me parece que ha tenido un impacto muy positivo en todo lo que es el en el básquet formativo de Kimberley, poder tener un equipo que lo represente y de la forma que lo hizo. Estamos ocupados para que eso en corto, mediano plazo vuelva a ser como es”.